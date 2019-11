Venerdì 8 novembre, dalle ore 21:25 su Rai 1, andrà in scena la finalissima di Tale e Quale Show. Al termine della puntata, dunque, si conoscerà il campione del Torneo, ovvero il migliore delle ultime due edizioni.

La finalissima, che sarà trasmessa come di consuetudine in diretta, sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di 'Rai Play'.

Chi saranno i 'giurati per una notte'

In occasione della finalissima saranno ben due gli ospiti che si siederanno al tavolo della giuria e che faranno compagnia per tutta la puntata ai tre giudici 'tradizionali' dello show (Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme).

Il primo ospite sarà Gigi Proietti, uno degli artisti più grandi che il mondo dello spettacolo italiano può vantare. Proietti, in passato, fu già giurato del programma. Nel corso della serata Gigi Proietti parlerà del suo ultimo sforzo lavorativo: l'attore ha infatti doppiato la voce del cane Enzo nel film "Attraverso i miei occhi", in uscita giovedì 7 novembre nelle sale cinematografiche italiane.

Inoltre Proietti uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 19 dicembre con l'attesissimo film "Pinocchio".

Ma per la finale del Torneo di Tale e Quale Show, Gigi Proietti non sarà l'unico ospite: è infatti prevista anche l'ospitata del celebre attore Sergio Castellitto. Egli, da domenica 17 novembre, sarà in onda nella prima serata di Rai 1 con la fiction "Pezzi Unici", in cui interpreterà Vanni, un artigiano toscano con un passato molto doloroso. Il co-protagonista di questa fiction sarà proprio Giorgio Panariello, giurato di Tale e Quale Show.

Torneo di Tale e Quale, le esibizioni dell'ultima puntata

Visti i distacchi minimi della classifica generale (guidata, al momento, da Antonio Mezzancella), le sorti del Torneo di Tale e Quale si decideranno interamente nel corso dell'ultima puntata. Quasi tutti i concorrenti infatti, nel caso in cui facessero una esibizione perfetta, avrebbero ancora possibilità di trionfare. Fondamentali saranno dunque le esibizioni di venerdì 8 novembre.

Francesco Monte interpreterà John Legend, Vladimir Luxuria imiterà Alberto Camerini, Jessica Morlacchi diventerà Mariah Carey, Roberta Bonanno sarà Claudio Villa, Agostino Penna imiterà Andrea Bocelli, Alessandra Drusian si cimenterà con l'imitazione di Marcella Bella, Lidia Schillaci (vincitrice della scorsa puntata) diventerà Whitney Houston. Inoltre Giovanni Vernia sarà Prince, Antonio Mezzancella imiterà Marco Mengoni, Davide De Marinis si cimenterà con l'imitazione di Little Tony, Tiziana Rivale diventerà la cantante degli Abba e, infine, Massimo Di Cataldo imiterà Johnny Dorelli.