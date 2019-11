Il timore che Thomas Forrester fosse morto è durato poco più di una settimana nelle puntate americane di Beautiful. Il figlio di Ridge e Taylor, infatti, era caduto nella vasca dell'acido dopo una discussione con Hope che, poco dopo, si era resa conto del macabro epilogo. Convinta che l'ex marito si fosse 'sciolto' in tale sostanza, lei si era sfogata con la madre, dandosi le colpe del caso. Brooke, però, l'aveva convinta a tacere, ricordandole che l'arresto le avrebbe fatto perdere la vita che aveva sempre sognato insieme ai figli (ormai c'è anche Douglas) e a Liam.

La svolta al caso è avvenuta nell'episodio trasmesso negli Stati Uniti ieri 19 novembre. Dopo un giorno difficile, durante il quale la giovane Logan è arrivata sul punto di confessare la verità a Ridge, Thomas è apparso nella sua stanza, dimostrando di essere riuscito a sopravvivere alla drammatica caduta.

Beautiful trame americane: Hope abbraccia Thomas

Secondo quanto riportano le trame di Beautiful relative alla puntata di ieri 19 novembre, Brooke è riuscita convincere Hope a tenere nascosta la caduta di Thomas sulla vasca dell'acido.

La giovane è arrivata sul punto di confessare tutto a Ridge, quando lui si è presentato da lei per chiedere dove si trovasse il figlio, ma è stata la madre a spingerla a tacere. Ne è conseguito un gran senso di colpa nella giovane Logan che, trovandosi sola nella sua stanza, ha iniziato a pensare alle conseguenze che la morte del padre avranno nella vita di Douglas. Come reagirà il bambino quando scoprirà che proprio lei ne ha causato il decesso?

In quel momento di forte ansia interiore, però, la porta della stanza di Hope si è aperta ed è apparso Thomas. Lei, in lacrime, ha affermato: "Sei vivo!" Dopodiché è corsa verso di lui, abbracciandolo. La puntata si è conclusa proprio così, senza rivelare quali conseguenze avrà questa scoperta e lasciando aperte tutte le strade: potrebbe essere questo il punto di partenza per un sorprendente ritorno di fiamma tra i due ma anche del desiderio di vendetta del rampollo Forrester.

Puntata USA Beautiful: Ridge e Steffy preoccupati per Thomas

Proseguendo con le trame dell'avvincente puntata di Beautiful trasmessa ieri 19 novembre, Steffy e Ridge si sono rivisti alla Forrester Creations continuando a farsi delle domande sulle sorti di Thomas. Entrambi, infatti, si sono detti in pena per la sua sparizione inspiegabile, avvenuta dopo la firma dei documenti per la custodia di Douglas. E il loro stato d'animo è persino peggiorato quando Quinn li ha informati che né il padre né tanto meno il figlio hanno fatto ritorno a casa per trascorrere la notte.

Una telefonata gli ha permesso di capire che Douglas stava bene ed era andato a scuola regolarmente ma i timori relativi a Thomas non hanno ancora trovato un chiarimento.