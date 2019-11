Una nuova avvincente puntata de Il Paradiso delle signore verrà trasmessa oggi 12 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40 circa. Si tratterà del 22° appuntamento della seconda stagione daily della soap italiana che, giorno dopo giorno, continua ad avere ottimi consensi di pubblico, nonostante la non facile rivalità con il palinsesto di Canale 5 (Uomini e donne in primis). L'episodio odierno sarà concentrato sulla ricerca di Agnese della donna perfetta per Rocco. La sua attenzione, in particolare, si concentrerà su Maria Puglisi, la nipote di Rosalia.

Nel frattempo, Roberta sarà pronta a tutto per aiutare Federico a pubblicare il suo romanzo mentre Marta sarà protagonista di un piccolo malore, che indurrà Vittorio a pensare ad una possibile gravidanza.

Il Paradiso delle signore trame: Roberta incontra un editore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata 22 della seconda stagione daily si aprono con l'interesse di Agnese per Maria Puglisi.

La signora Amato, infatti, vedrà nella nipote di Rosalia la candidata ideale per diventare la fidanzata di Rocco. Per tale ragione, prima di recarsi ai magazzini, la donna deciderà di chiamare la Caffarelli. Riuscirà a fare da Cupido tra i due ragazzi? Roberta incontrerà in caffetteria l'editore che potrebbe pubblicare il romanzo scritto da Federico. La Venere, infatti, sarà decisa ad aiutare il fidanzato in ogni modo possibile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma sarà Marcello a metterla in guardia, chiedendole se davvero riuscirà ad andare fino in fondo pur di soddisfare l'uomo che potrebbe rendere Federico una persona di successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marta vittima di un malore

In attesa di scoprire se Nicoletta e Riccardo metteranno a punto il loro piano di fuga, le trame de Il Paradiso delle signore di oggi 12 novembre si concentreranno anche su altri personaggi della soap italiana.

Marta, in particolare, resterà vittima di un improvviso e lieve malessere. Il fatto spingerà Vittorio a chiedersi se la moglie possa essere già in attesa di un bambino. Arriverà la bella notizia per i neo-sposi? Ai magazzini le riprese per il video promozionale entreranno nel vivo e le Veneri saranno in gran fermento. I protagonisti del giorno dovranno essere Paola e Franco, il suo misterioso marito che avrà il compito di ballare insieme a lei.

Ma all'ultimo momento, qualcosa andrà storto. L'uomo, infatti, non si presenterà all'appuntamento a causa di un imprevisto impegno di lavoro che non potrà cancellare. A questo punto sarà niente meno che il dottor Conti a scendere in soccorso della Venere, prendendo la parte di Franco e ballando insieme a lei.