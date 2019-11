Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e donne. Sabato 2 novembre si è registrata una nuova puntata dedicata a dame e cavalieri, come sempre ricca di sorprese. Ida e Riccardo hanno discusso di nuovo e nel bel mezzo del litigio è intervenuto Armando. L'Incarnato pare abbia fatto delle Instagram stories contro la coppia, facendo infuriare Tina. Nel frattempo, Gemma è al settimo cielo per la sua frequentazione con Juan Luis, cavaliere giunto per lei e pronto a farle dimenticare la cocente delusione per Jean Pierre, alle prese con due dame.

Ultime anticipazioni Uomini e Donne over: serenata d'amore per Gemma

Sabato 2 novembre negli studi Elios si è registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si inizia con l'entrata di Gemma, emozionatissima per la sua nuova frequentazione. A farle dimenticare la recente delusione di Jean Pierre ci ha pensato il 57enne Juan Luis, di origini venezuelane. A dare un po' di pepe ci pensa Tina che, vedendo Gemma turbata, chiama nel parterre il medico, pregandolo di far passare alla sua rivale la 'tachicardia d'amore'.

Scherzi a parte, la Galgani racconta di essere molto felice della sua nuova conoscenza. Juan Luis non perde tempo e dedica una canzone d'amore per Gemma, alla quale vengono gli occhi lucidi. Di lì a poco, il clima nello studio cambierà radicalmente.

Armando contro Ida e Riccardo? Tina si infuria

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne over del Vicolo delle news, l'atmosfera si farà pesante.

Chiusa la parentesi Gemma e Juan Luis, si passa a Ida e Riccardo. I due hanno deciso di darsi un'altra possibilità ma le cose non starebbero andando bene. La Platano lamenta ancora il poco trasporto di Riccardo nei suoi confronti. Pare che non ci sia stato ancora il fatidico bacio. Tra le altre lamentele di Ida, i mancati commenti di lui alle sue foto postate su Instagram. I toni si alzano e i due finiscono per andare dietro le quinte per l'ennesima volta, tentando invano di chiarirsi.

Rientrati in studio, ecco che Armando entra in scena. Durante la settimana, l'Incarnato avrebbe postato delle Instagram Stories contro la coppia. La cosa non è piaciuta affatto a Tina, che non manca di farglielo presente. La Cipollari continua la sua arringa contro Armando, dandogli del rosicone e invitandolo a non intromettersi in faccende che non lo riguardano. Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne over si chiudono con l'indeciso Jean Pierre che continua la sua conoscenza con due dame.

Infine, Simone non riesce a gestire la situazione con Veronica, Valentina F. e Valentina. La puntata in questione dovrebbe andare in onda su Canale 5 la prossima settimana.