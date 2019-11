Giorgio Manetti, ormai assente dal parterre maschile del trono over di Uomini e donne da due stagioni, è tornato ad attaccare Gemma Galgani, criticandone il comportamento ed il modo in cui si rapporta ai suoi corteggiatori. Mentre la dama torinese pare essere stata conquistata da Juan Luis, il 'gabbiano' non si è fatto problemi a definire la donna, con cui ha avuto una relazione di otto mesi, come parte dell'arredamento dello studio visto che si trova nella trasmissione da dieci anni.

Giorgio: 'Gemma? Fa parte dell'arredamento'

''Lei ormai fa parte dell'entourage, dell'arredamento'', ha detto Giorgio in un'intervista al settimanale ''Mio'' parlando ironicamente della sua ex fiamma Gemma. Ma non è tutto, secondo il fiorentino la donna dopo tanti anni di permanenza nel dating show dovrebbe essersi già stancata di cercare l'amore in televisione. ''Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos'altro aggiungere'', ha tagliato infine corto il 'gabbiano'.

Insomma, non sono di certo belle le parole che l'uomo ha dedicato alla dama che nelle prossime puntate dovrà fare i conti con le prime incomprensioni con il cavaliere venezuelano che ha concesso più di un ballo a Tina Cipollari.

Giorgio, ad oggi, sta vivendo la sua vita lontano dagli studi televisivi: è fidanzato con Caterina, una donna che conosceva già, ma che è riuscita a conquistare il suo cuore solo dopo la fine della sua esperienza nel parterre maschile del trono over.

L'amore va così bene che la coppia è andata a convivere, anche se durante l'intervista l'ex cavaliere ha precisato che il matrimonio non rientra nei suoi programmi, almeno per il momento. Manetti, comunque, segue sempre Uomini e Donne, tanto che ha commentato anche gli ultimi avvenimenti del talk show dedicato ai sentimenti.

Un pensiero per Anna Tedesco e Tina Cipollari

Parlando del ritorno di Anna Tedesco in trasmissione, Giorgio ha ammesso che con la bellissima donna c'è stata e sempre ci sarà una bella amicizia ma nulla di più, come spesso si è lasciato intendere.

''La punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciano le allusioni velenose'', ha affermato Manetti, il quale ha precisato con queste parole l'assenza di una relazione con Anna.

Infine, un pensiero è stato dedicato a Tina Cipollari, la storica opinionista del dating show con la quale l'ex cavaliere aveva instaurato un feeling particolare. ''Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei'', ha detto l'ex cavaliere che poi ha ammesso di vedere di tanto in tanto la rivale di Gemma.

''Ci vediamo ogni tanto al ristorane del suo fidanzato Enzo a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina'', ha affermato Giorgio che vive ormai una vita lontana dai riflettori, ma senza mai dimenticare di osservare ciò che accade nel programma che lo ha reso popolare.