Tra esibizioni da brividi e interpretazioni da standing ovation non mancano mai momenti esilaranti e divertenti gaffe a Tu si que vales. Nel corso della quarta puntata del talent show di Canale 5 Belen Rodriguez ha accettato di partecipare alla parte finale del numero di Gaggi Yatarov, campione di calisthenics. Al termine dello spettacolare esercizio alla sbarra la show girl ha sottolineato la fisicità dell’atleta brianzolo: “Non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia” - ha affermato l’argentina che, per evitare malintesi, ha chiesto scusa a Stefano De Martino per il giudizio espresso: “Scusami Stefano, non ti offendere”.

Nel corso della serata Belen è stata protagonista di un altro divertente siparietto con il concorrente Glauco Franca che l’ha rimproverata per non aver mimato la farfallina. Rudy Zerbi ha colto la palla al balzo per stuzzicare la Rodriguez sul tatuaggio che fece scalpore a Sanremo: “La farfallina c’è, è sbiadita ma c’è ancora”.

Campione di calisthenics incanta a Tu si que vales

Il venticinquenne Gaggi Yatarov è stato protagonista di uno dei numeri più apprezzati della quarta puntata di Tu si que vales.

In fase di presentazione il giovane, originario di Seregno, ha raccontato di praticare calisthenics. “Si tratta di una disciplina che consiste nel sollevare il proprio corpo invece dei pesi. Si fa più fatica ma si può fare a qualsiasi età iniziando con i piegamenti a terra per poi arrivare ad esercizi più complicati”.

Il concorrente ha precisato di essere anche istruttore della disciplina e di aver partecipato a numerosi gare sia nazionali che internazionali: “Ho vinto il titolo italiano nel 2018 che nel 2019”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Maria De Filippi

Yatarov poi ha dato vita ad una spettacolare esibizione con evoluzioni mozzafiato che hanno mandato in visibilio il pubblico e riscosso il consenso dei giudici.

Belen esalta i muscoli di Yatarov e si scusa con Stefano De Martino: 'Sai che amo solo te'

Prima della votazione il brianzolo ha chiesto il supporto di Belen Rodriguez per mostrare una figura di calisthenics. Gaggi Yatarov ha spiegato di voler fare alla sbarra la “figura della bandiera” ed ha chiesto alla show girl di salire sul suo corpo.

Prova superata alla grande con Belen che ha evidenziato le qualità fisiche del venticinquenne salvo poi scusarsi con il marito, Stefano De Martino. “Mai visti tanti muscoli, scusami Stefano non ti offendere ma lo sai che amo solo te”.

Yatarov ha incassato il 'per me vale' dei giudici ed è passato alla fase successiva di Tu si que vales. Da rilevare che nel corso della puntata l’argentina ha sostituito in più di una circostanza Sabrina Ferilli come giudice popolare.

Una staffetta probabilmente legata ad impegni professionali della vulcanica attrice romana.