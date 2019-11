Un’esibizione che ha mandato in visibilio il pubblico di Tu si que vales ed ha lasciato di stucco i giudici del programma televisivo di Canale 5. Edson e Leon hanno dimostrato che non ci sono limiti d'età per affrontare nuove sfide. Per dimostrarlo i due amici hanno affrontato un lungo viaggio dal Brasile. “Ci faceva piacere visitare l’Italia” - ha spiegato l’ottantacinquenne Leon che ha poi sottolineato che il compagno di avventura è più giovane di trent’anni.

Eleganti, entrambi in giacca a cravatta, i due sudamericani nel giro di pochi istanti si sono trasformati in due atleti mostrando forza e sincronia con acrobazie che hanno spinto i quattro giudici ad alzarsi ed applaudire la spettacolare esibizione.

In particolare Maria De Filippi ha elogiato il concorrente più anziano. “Sei vita, fai sentire piccole le persone. Arrivi con un passo che denota la tua età e pochi istanti dopo sembri un venticinquenne” - ha affermato la moglie di Maurizio Costanzo che ha aggiunto che questa performance dimostra che la vita non finisce finché la testa non finisce.

Leon: 'Siamo qui per sfidare il tempo'

In fase di presentazione i giudici di Tu si que vales hanno elogiato l’ottantacinquenne Leon per aver affrontato un viaggio così lungo con l’amico Edson per mettere in mostra il suo talento. “Siamo venuti qui per sfidare il tempo ricordandoci che dobbiamo portare avanti una vita sana per poter invecchiare con dignità e qualità di vita” - ha chiosato il brasiliano mentre il partner ha presentato il numero.

“Faremo un po’ di ginnastica”.

Inizialmente Gerry Scotti non ha nascosto la sua perplessità: “Questo si è mangiato una feijoada e vuole insegnare a noi a fare ginnastica” - ha scherzosamente affermato il conduttore televisivo evidenziando che in quel momento non c’era la traduzione simultanea. Edson si è tolto la giacca, si è disteso per terra ed ha sollevato l’amico cimentandosi in una serie di figure mozzafiato nel corso delle quali Leon ha dato prova di forza ed elasticità.

Maria De Filippi elogia il brasiliano: 'Sei un inno alla vita, ci fai sentire piccoli'

Il pubblico in studio ha accompagnato la sensazionale esibizione con esclamazioni di apprezzamento fino alla standing ovation finale con i conduttori e i quattro giudici in piedi. “Un messaggio di speranza” - ha rimarcato Sabrina Ferilli mentre Gerry Scotti ha sottolineato che la performance di Edson e Leon è stata la più bella vista in questa edizione: “Senza offesa per gli altri concorrenti”.

Un numero che ha emozionato Maria De Filippi che si è complimentata con l’ottantacinquenne brasiliano: “Sei un inno alla vita, ci fai sentire piccoli” - ha riferito evidenziando che la vecchiaia è soltanto negli occhi di chi guarda. La coppia di amici ha conquistato quattro ‘vales’ e il 98% dei consensi da parte della giuria popolare. “Vuol dire che in quel 2% c’è qualcuno che prova un po’ di invidia” - ha aggiunto la De Filippi.

Da rilevare che Edson e Leon avevano già strappato consensi negli Stati Uniti nel corso della partecipazione ad America’s Got Talent.