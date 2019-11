Numeri mozzafiato, momenti esilaranti ma anche attimi di tensione e gesti inaspettati nel corso della terza puntata di Tu si que vales (2 novembre). L’esibizione di un maestro di yoga ha provocato la rabbia di Maria De Filippi che ha invitato il concorrente a lasciare lo studio dopo aver avanzato una richiesta particolare. Nello specifico Pietro Raparo ha chiesto una “ragazza vergine con certificazione” per poter effettuare una performance.

Immediata la replica della conduttrice televisiva che ha invitato l’uomo ad “accomodarsi fuori”.

Invito che non è stato raccolto da quest’ultimo che ha tentato di spiegare le ragioni della richiesta. A questo punto la De Filippi è uscita dallo studio mentre Rudy Zerbi ha ‘consigliato’ al maestro di yoga di chiudere la sua esibizione. “Faresti più bella figura”. Raparo si è allontanato e la moglie di Costanzo, dopo essere tornata in postazione, si è lasciata andare ad un’espressione colorita. “Si è autocertificato come un cogli…. ed è uscito”.

La richiesta particolare di Pietro Raparo

Tensione alle stelle nel corso dell’esibizione di un maestro di yoga a Tu si que vales. “Volete conoscere il mio talento? Io leggo le mani ed ho scoperto la formula della coppia perfetta che può essere utile a tutta l’umanità” - ha affermato Pietro Raparo che ha aggiunto che il mondo è pieno di ciarlatani e che non bisogna fidarsi neanche delle sue affermazioni.

“Dovete verificare che quello dico è vero”. Teo Mammucari si è alzato per verificare personalmente le doti dell’uomo ma ben presto la situazione è degenerata con Rudy Zerbi che ha esortato il concorrente a mostrare il suo talento. “Ora mi produrrò in un esercizio di yoga ma ho bisogno di una persona del pubblico”.

Raparo ha chiesto esplicitamente di poter eseguire la sua performance con una ragazza vergine.

“Ma deve essere certificata, il mondo è pieno di ciarlatani”. Maria De Filippi ha perso le staffe: “Ma questo è fuori, per me lei può uscire subito. Dopo la certificazione, passi lunghi e ben distesi”.

Furia Maria De Filippi: 'Come le può venire in mente una cosa del genere'

La De Filippi ha lasciato lo studio: “Esci tu ed entro io, ma come le può venire in mente una cosa del genere”. Il maestro di yoga ha provato a giustificarsi ma, a questo punto, Rudy Zerbi gli ha suggerito di chiedere scusa e andare via.

“Hai tentato di fare lo spiritoso. Te lo dico senza rabbia, è la cosa più bella che puoi fare”.

Contestualmente il pubblico ha iniziato a gridare “fuori, fuori” e, a questo punto, Pietro Raparo ha rinunciato alla sua performance ed ha abbandonato la trasmissione. Al rientro Maria De Filippi non ha avuto parole tenere nei suoi confronti: “Si è autocertificato come un cogli… ed è uscito”.