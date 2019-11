Continua a tenere banco la vicenda legata al breve percorso di Alessandro Zarino sul Trono Classico. Il giovane è tornato a parlare di quanto sia accaduto con Veronica Burchielli, attraverso il Magazine di Uomini e donne.

Durante l'intervista l'ex tronista ha fatto chiarezza su cosa lo abbia portato a scegliere in modo del tutto inaspettato. Poi, ha spiegato la vicenda sulla richiesta di conoscere nuove ragazze.

Proprio questo fu il motivo che fece infuriare Veronica. Infine, Alessandro ha parlato anche della possibilità di corteggiare la Burchielli. Per chi non lo sapesse infatti, Veronica Burchielli dopo aver rifiutato Alessandro Zarino ha deciso di accettare il ruolo da tronista. Questa sua decisione le è costata una serie infinite di critiche da parte dei telespettatori.

Alessandro potrebbe corteggiare Veronica

Alessandro Zarino al magazine del programma di Canale 5 ha raccontato di aver riflettuto abbastanza su cosa gli sia accaduto durante il percorso sul trono più ambito d'Italia.

Nonostante il giovane abbia ricevuto il 'no' da parte della sua corteggiatrice, Zarino si è detto convinto di non avere alcun rimpianto.

All'ipotesi di scendere le scale per vestire i panni del corteggiatore di Veronica, il diretto interessato non ha escluso nulla: "Se mai dovessi scendere da quelle scale per corteggiarla, questa sarà per portarla via con me". Le parole pronunciate dall'ex protagonista del dating-show hanno lasciato ben sperare tutti quei fan che già speravano in un lieto fine per la coppia.

Per quanto riguarda la richiesta di nuove ragazze, Alessandro ha spiegato che aveva solamente chiesto alla redazione se erano previste altre corteggiatrici per lui. Dunque, l'ex tronista non ha mai pensato di iniziare una conoscenza con altre donne. Infine, Zarino ha concluso l'intervista ribadendo di aver fatto una scelta col cuore, dettata dalla paura di perdere la sua corteggiatrice.

Tina Cipollari sprona Veronica

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Veronica Burchielli si sono rese protagoniste di un botta e risposta.

Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha chiesto ai tre tronisti chi di loro volesse iniziare a vedere le proprie esterne. A quel punto a bassa voce, la neo tronista avrebbe invitato la padrona di casa a decidere. Da qui la reazione della storica opinionista: "Ma chi sei veramente?". La Cipollari avrebbe cercato di spronare Veronica, visto che con Zarino utilizzava sempre dei toni abbastanza alti e ora da tronista sembra 'addormentata'.

Nel difendersi la diretta interessata avrebbe tirato in ballo l'ex tronista, accusandolo di essere sparito dalla circolazione. Infine, è finito nel mirino di Veronica anche il pubblico presente in studio.