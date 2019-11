Il 20 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne dove l'attenzione iniziale si è concentrata sulla nuova tronista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi: stiamo parlando di Veronica Burchielli. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, quest'ultima è stata accusata dall'opinionista Tina Cipollari di fingersi diversa da quello che sarebbe veramente. Ovviamente la ragazza ha subito risposto per le rime sia all’opinionista che al pubblico presente in studio.

Uomini e Donne, spoiler trono classico: Veronica ha uno strano comportamento

Mercoledì 2 novembre all'interno degli studi di Canale 5 è stata registrata di una nuova puntata del trono classico. Le anticipazioni riportate sul web annunciano che il tutto ha avuto inizio quando Maria ha chiesto ai tre tronisti chi di loro voleva vedere per primo le esterne, a quel punto, Veronica ha risposto a bassa voce che per lei era lo stesso e che poteva tranquillamente scegliere lei.

Un comportamento senza pretese e quasi debole che secondo il parere di Tina contrasta con il carattere tenace che la Burchielli aveva dimostrato di avere qualche settimana fa, ovvero durante il suo percorso da corteggiatrice di Alessandro Zarino. Specialmente nel giorno della scelta, quando si scagliò contro il ragazzo e in seguito ebbe l'occasione di sedersi sulla poltrona rossa.

Tina si scaglia contro la nuova tronista

Gli spoiler di Uomini e donne svelano che Tina, dopo aver ascoltato le parole di Veronica, non è riuscita proprio a restarsene zitta, infatti ha detto la sua opinione contro la nuova tronista senza troppi giri di parole: 'Ma tutto quel carattere che avevi che fine ha fatto?

Ora sembra che stai a dormì, ma chi sei realmente te?'. Così ha sbottato l’opinionista, molto infastidita dall'atteggiamento disinteressato della Burchielli, che pare abbia etichettato anche come 'gatta morta'. Successivamente la ragazza, sentendosi offesa, ha voluto rispondere alle insinuazioni della Cipollari, visto e considerato che ha ricevuto l'applauso del pubblico presente in studio.

Veronica si difende dalle parole di Tina

L'ex corteggiatrice di Alessandro ha deciso di far uscire nuovamente fuori il suo carattere forte e combattivo puntualizzando di non essere mai stata falsa, dato che Zarino era scomparso dopo il suo 'no' e nessuno aveva più avuto sue notizie.

Insomma, nonostante il due di picche nel momento della scelta, pare che Veronica si aspettasse di essere cercata dal ragazzo fuori dal programma di U&D. Tina dopo aver ascoltato il discorso della nuova tronista è uscita dallo studio arrabbiata, ottenendo per la seconda volta l'applauso del pubblico.