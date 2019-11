Nuove anticipazioni Uomini e donne pronte a raccontare i retroscena del Trono classico. Carlo e Veronica, i nuovi tronisti, hanno conosciuto i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. Esterne difficili ma anche intense per Giulio Raselli, che sembra essere davvero preso sia da Giulia che Giovanna. La tronista Giulia invece, come riporta Il Vicolo delle News, ha provato in tutti i modi a far rimanere Daniele. Tra i due però non si placano le incomprensioni. Inaspettata l'eliminazione di Sonny.

Uomini e Donne ultime anticipazioni: Giovanna furente con Giulio Raselli

Oggi 7 novembre 2019 si è registrata una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne. Dopo la presentazione dei corteggiatori/ici scesi per Carlo e Veronica, si passa ad una prima esternazione di Giulio, che dichiara di conoscere una certa Alice, presente tra le ragazze scese per Carlo. Dalle parole del tronista, sembra che tra i due ci sia stato un flirt fugace.

Giovanna, infastidita dal fatto che Giulio abbia fatto un'esterna con Giulia più o meno identica alla sua si infuria e finisce per lanciargli una scarpa. Nel video che riassume i momenti salienti dell'incontro, il pubblico in studio esulta per il bacio tra Giulio Raselli e Giovanna. Le esterne proseguono anche durante la notte. Con Giulia, Giulio si scambia un tenero bacio mentre si lavano i denti, gesto che fa infuriare Giovanna, certa che si tratti di un momento davvero intimo da condividere con il proprio partner.

I due però dormono in stanze separate. Con Giovanna invece, le chiacchiere vanno avanti fino a tarda notte. Movimenti furtivi farebbero pensare che Giulio e la corteggiatrice si siano poi baciati con un certo trasporto.

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulia insegue Daniele

Le anticipazioni di Uomini e Donne riferite alla nuova puntata del Trono classico proseguono con i primi commenti a caldo nello studio.

Secondo il parere generale, Giulio sarebbe più attratto da Giovanna, mentre con Giulia il rapporto sarebbe basato più sull'amicizia e sul senso di protezione. Chi si sente fuori dai giochi è Veronica. Giulio però la rassicura dicendole di stare tranquilla perché non ha nulla da temere.

Chiusa la parentesi Raselli, si passa al trono di Giulia, che ha provato dopo la scorsa puntata a far restare Daniele.

Lui non ne vuole sapere e se ne va. Giulia però non si arrende e trova il modo di chiarire con il ragazzo nella casetta. Anche in questa circostanza le cose non vanno bene, visto che Daniele si allontana infuriato. Bella sorpresa da parte di Sonny, che fa recapitare a Giulia un mazzo di rose per poi portarla a fare un giro nel romantico Palazzo di Villa Borghese. A sorpresa, Giulia in puntata elimina Sonny.

Pare che non senta emozioni tali da continuare il percorso con lui. Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico si chiudono con una puntualizzazione di Gianni Sperti, che fa notare a Giulio il fatto di parlare sottovoce con Giulia, comportamento non proprio educato nei confronti del pubblico.