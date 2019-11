Grandi novità per Gemma Galgani: la dama torinese, dopo aver subito l'ennesima delusione da Jean Pierre, verso il quale provava un certo trasporto, ha avuto la fortuna di conoscere un nuovo cavaliere di 57 anni, approdato al dating-show di Canale 5 proprio per lei.

Durante la registrazione del 2 novembre del trono over di Uomini e donne, la torinese è apparsa in forma smagliante e davvero felice per il corteggiamento serrato del nuovo pretendente. Dalle anticipazioni si apprende anche che l'uomo ha dedicato una romantica canzone alla Galgani.

Una serenata per Gemma

Gemma in questo periodo sarebbe davvero felice: come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne divulgate da Il Vicolo delle News, archiviata la deludente frequentazione con Jean Pierre, la Galgani adesso avrebbe occhi solo per il nuovo cavaliere dalle origini venezuelane che sembra essere sinceramente interessato a lei.

Durante la registrazione del 2 novembre, come di consueto è stato concesso ampio spazio alla dama torinese che, tra un battibecco e l'altro con Tina Cipollari, ha avuto modo di raccontare come si sta evolvendo - per il momento positivamente - la sua conoscenza con Juan Luis.

Entrambi si sono conosciuti per la prima volta nella registrazione precedente, ma durante la settimana le cose pare siano andate per il meglio, nonostante tra di loro intercorra una certa differenza d'età. Gemma starebbe ritrovando in questo nuovo corteggiatore tutte le caratteristiche del compagno perfetto, così come Juan Luis starebbe confermando di essere notevolmente interessato a lei. A dimostrazione di ciò, in studio ha dedicato alla Galgani una canzone, una sorta di serenata che ha emozionato la donna.

'Tachicardia d'amore' per la Galgani

A questo punto si è verificata l'immancabile e giocosa intromissione di Tina: la bionda opinionista ha chiesto l'intervento in studio di un medico, affinché tenesse sotto controllo le "emozioni positive" provate dalla torinese. Dalle anticipazioni, infatti, si apprende che la Cipollari si sia detta certa che questo nuovo "amore" abbia provocato in Gemma una sorta di "tachicardia".

E così, dopo tante vicissitudini, sembra proprio che con Juan Luis finalmente per Gemma Galgani le cose stiano procedendo per il meglio.

Ovviamente sarà necessario attendere i prossimi appuntamenti per capire se si tratta o meno dell'ennesimo fuoco di paglia, oppure se tra Gemma e Juan Luis sboccerà davvero l'amore. Frattanto, durante la puntata del trono over che dovrebbe andare in onda oggi, 4 novembre (dopo la pausa di venerdì 1 novembre per la festa di Ognissanti) si dovrebbe assistere proprio all'ingresso del nuovo cavaliere venezuelano e all'ennesimo scontro fra Tina e la Galgani.