Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne trono over che ha avuto come protagonisti Ida e Riccardo, i quali si sono ritrovati al centro dello studio per un nuovo atteso confronto. Anche questa volta, però, come testimoniato dai filmati postati sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Canale 5, la situazione non è migliorata e i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

La stessa Tina Cipollari, assistendo all'ennesima crisi di coppia tra i due, ha sbottato dicendo che dovrebbero prendere atto del fatto che non sono idonei per stare insieme.

Ida e Riccardo ancora in crisi: lei piange a U&D

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della puntata di U&D over di ieri pomeriggio indica che tra Ida e Riccardo c'è stato un nuovo confronto al termine del quale la Platano è scoppiata in lacrime e questa volta il cavaliere è apparso visibilmente infastidito dalla situazione, dicendo che non è possibile arrivare sempre a questo punto e che non sarebbero quelli i problemi che devono affrontare realmente.

Alla base di questa crisi tra Ida e Riccardo continuano ad esserci le problematiche legate alla poca passione che viene lamentata soprattutto dalla Platano, la quale ha fatto sapere che in queste settimane in cui lei e Riccardo sono tornati assieme, non ci sono mai stati dei momenti di grande intensità dal punto di vista sentimentale.

Il confronto tra i due è degenerato, al punto che la bella Ida ha scelto di abbandonare lo studio di Uomini e donne over e di rifugiarsi nel dietro le quinte della trasmissione, dove ha continuato il suo sfogo lasciandosi andare alle lacrime.

In studio, però, gli opinionisti del programma hanno commentato la vicenda e in particolar modo Tina Cipollari è stata molto categorica e dura nei loro confronti.

'Non sono fatti per stare insieme'

Tina, senza troppi mezzi termini, ha ammesso che Ida e Riccardo presi singolarmente sono due bellissime persone ma purtroppo in coppia non funzionano. 'Non sono fatti per stare l'uno con l'altro', ha dichiarato la Cipollari in studio tra gli applausi del pubblico, aggiungendo che soprattutto Riccardo dovrebbe prendere atto di questa circostanza ed evitare di insistere continuamente e cercare la Platano.

Posizione diversa, invece, quella di Tinì la quale sosteneva che Ida non dovesse ripetere continuamente a Riccardo, uomo dell'Ariete, il fatto che ci fosse poca passionalità tra di loro. Anche in questo caso, però, la Cipollari ha sbottato dicendo che un uomo che dorme con te e non ti sfiora è perché non vuole farlo e non sente il bisogno di farlo.