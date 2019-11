La "guerra" tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non finisce con lo spegnimento delle telecamere: le due protagoniste di Uomini e donne, infatti, coltivano il loro astio anche nella quotidianità. La bionda opinionista, in particolare, ha deciso di provocare la rivale mettendo "mi piace" a tutte le foto che Juan Luis Ciano stanno pubblicando su Instagram da quando partecipa alla trasmissione.

Tina provoca Gemma avvicinandosi all'amato Juan

La frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, continua ad essere sulla bocca di tutti: se i due si mostrano affiatati negli studi di Uomini e Donne, c'è chi non crede al loro rapporto, soprattutto all'interesse che il cavaliere dice di provare nei confronti della storica protagonista del Trono Over.

A mettere in discussione l'idillio cominciato qualche settimana fa davanti alle telecamere, è anche Tina Cipollari: dopo aver ballato varie volte con il 57enne, l'opinionista ha deciso di portare avanti la sua personale "guerra" contro la torinese anche nella vita di tutti i giorni.

Molti siti di Gossip, infatti, in queste ore hanno fatto notare che la bionda vamp ha messo "mi piace" alle foto che Juan sta pubblicando su Instagram da quando è un personaggio pubblico: il profilo dell'uomo, infatti, è pieno di "like" della collega di Gianni Sperti.

I lenti fatti su canzoni d'amore molto famose, dunque, sembra non siano bastati a Tina: pur di provocare l'ira di Gemma, la romana si è spinta a "tampinare" Ciano sui social network, certa di suscitare la furiosa reazione della Galgani.

Attesa per la prossima registrazione del Trono Over

Le interferenze di Tina, però, pare non abbiano sortito l'effetto da lei sperato: Gemma e Juan Luis continuano a frequentarsi serenamente da quasi un mese, anche se tra loro non c'è ancora stato un bacio passionale.

Il cavaliere, interpellato in studio su questa mancanza, ha detto che per lui baciare con trasporto una donna è importante tanto quando avere un rapporto intimo, per questo sta aspettando il momento giusto.

La puntata del Trono Over che è andata in onda negli ultimi giorni (divisa in tre parti), ha regalato molti spunti di discussione ai telespettatori: la Galgani ha ammesso di essere innamorata di Ciano (e gli ha regalato un cartellone a forma di cuore), Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati definitivamente, Armando Incarnato ha accusato Valentina F di essere una bugiarda (la dama avrebbe baciato Simone e avrebbe trascorso una notte di passione col napoletano, senza dire nulla alla redazione).

Sabato 30 novembre è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne "senior": nella tarda serata di quel giorno, si saprà cosa è accaduto in questi giorni nelle movimentate vite di tutti i protagonisti.