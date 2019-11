Oggi, giovedì 14 novembre, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Nel corso delle riprese è avvenuto un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda il trono di Giulia Quattrociocche. La ragazza, infatti, ha deciso di seguire il suo cuore e di scegliere a sorpresa. Le sue emozioni l'hanno condotta verso Daniele Schiavon che, con grande soddisfazione e gioia, le ha risposto di si.

I due, dunque, sono a tutti gli effetti una nuova coppia. Molti telespettatori, ormai, avevano capito che la ragazza propendesse molto di più per il corteggiatore in questione, ad ogni modo, il momento è stato comunque emozionante, specie per l'improvvisazione.

Anticipazioni trono classico: arriva in puntata Giulia, il flirt estivo di Giulio Raselli

La puntata di Uomini e Donne registrata oggi è incominciata partendo dal trono di Giulio Raselli. Maria De Filippi ha chiamato in studio un'ospite a sorpresa, ovvero, la ragazza del flirt estivo di Giulio. In tutti questi giorni, infatti, Raselli è stato messo sotto accusa a seguito di numerose segnalazioni sul suo conto.

Per questo motivo, allo scopo di fare un po' di chiarezza, è entrata in studio Giulia, la ragazza che è stata immortalata in alcune foto insieme a lui quest'estate.

La ragazza è sembrata molto imbarazzata, tuttavia, ha avuto il coraggio di spiegare esattamente come siano andate le cose tra loro. In merito alle atre corteggiatrici, invece, vediamo che il trono di Raselli era completamente vuoto. Tutte le ragazze hanno, infatti, deciso di non presentarsi in puntata. Giulio, allora, ha deciso di videochiamarle.

La scelta inaspettata di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne: Daniele dice si

Ma se nei confronti di Giulia è stato molto brusco, lo stesso non può dirsi per il comportamento assunto verso Giovanna. Nei suoi riguardi, infatti, è stato decisamente più comprensivo. Ad ogni modo, dopo questo siparietto, è avvenuto il momento più importante della registrazione, ovvero, la scelta di Giulia Quattrociocche. La ragazza, infatti, ha deciso di far entrare in studio le due sedie rosse e di provvedere con la sua scelta.

Si è trattato di un momento decisamente anticonvenzionale, ad ogni modo ha comunque emozionato tutti. Al momento decisivo, la Quattrociocche ha fatto il suo breve discorso a Daniele e lui le ha risposto in modo affermativo. I due, allora, si sono alzati in piedi e si sono lasciati andare al momento del ballo. Dopo questo avvenimento, il pubblico in studio ha incominciato ad esortare la conduttrice a mettere Alessandro sul trono.

La padrona di casa è stata vaga e pare abbia risposto che dopo la puntata ci penserà.