L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne si è svolta ieri, 7 novembre. Per Giulia Quattrociocche è stata una puntata abbastanza turbolenta: Daniele e Alessandro hanno litigato e la tronista ha deciso di eliminare Sonny, perché è troppo indietro rispetto agli altri.

Trono classico Uomini e donne, spoiler registrazione 7 novembre: Sonny fuori dai giochi

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne raccontano che Giulia Quattrociocche ha rincorso Daniele alla fine della puntata precedente.

I due, dietro le quinte hanno litigato perché il ragazzo si è sentito preso in giro dopo aver visto il bacio con Alessandro. Giulia lo ha pregato di rimanere, quasi fino alle lacrime, ma Daniele è parso irremovibile e le ha urlato in faccia tutti i suoi problemi familiari che aveva messo da parte pur di vederla in trasmissione. Il giorno successivo, Giulia ha richiamato il corteggiatore e i due hanno parlato in casetta, anche se Daniele è comunque andato via arrabbiato.

In studio, alla domanda della tronista su come stesse, lui ha risposto che non gli era ancora passata del tutto.

Alessandro nel frattempo ha domandato a Giulia delle spiegazioni in merito al fatto che questa settimana non ha voluto portarlo in esterna. La ragazza gli ha risposto che non è stata una scelta dettata dalla delusione di Daniele, ma si è trattato di un suo bisogno personale di pensare e schiarirsi le idee.

Giulia Quattrociocche tra Alessandro e Daniele

Gli spoiler di Uomini e donne provenienti dal "vicolo delle news" rivelano che Sonny ha fatto recapitare a casa di Giulia Quattrociocche un mazzo di rose e l'ha invitata a pranzo fuori. L'uscita, però, non si è rivelata idilliaca. Mentre erano insieme, il ragazzo ha fatto notare a Giulia che era fredda e lei gli ha risposto che non avrebbe voluto uscire con nessuno, ma da lui si era sentita costretta.

Sonny ha fatto notare di essere un passo indietro rispetto agli altri due corteggiatori e lei ci ha riflettuto. In puntata, Giulia ha deciso di eliminare il corteggiatore.

Intanto Alessandro e Daniele hanno litigato, accusandosi a vicenda di fare delle serate. Giulia è intervenuta in difesa del romano, affermando che durante la serata di Halloween anche Alessandro era in discoteca. Quest'ultimo ha precisato che si è trattato di un'eccezione e che lui non esce mai.

Il ghiaccio si è rotto successivamente, quando Maria ha invitato i suoi tronisti a ballare con i corteggiatori. Ci sono stati due momenti di ballo: nel primo Giulia ha ballato con Daniele, mentre nel secondo ha scelto di ballare con Alessandro.

Giulia Quattrociocche sarà prossima alla scelta? Non resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e donne per scoprirlo.