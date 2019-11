Giovedì 7 novembre è avvenuta una nuova registrazione di puntata del Trono Classico di Uomini e donne nella quale non sono mancati i colpi di scena, anche a causa di un violento litigio tra Giovanna e il tronista Giulio Raselli, culminato con il lancio di una scarpa da parte della corteggiatrice. La giovane, furiosa dopo aver visto l'esterna del tronista con Giulia, è arrivata a compiere un gesto clamoroso e solo con il prosieguo delle registrazioni si scoprirà se la giovane rimarrà comunque in studio a corteggiare Giulio.

Spoiler Uomini e Donne: Giovanna furiosa, tira una scarpa a Giulio

Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' e riguardanti quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e Donne dello scorso 7 novembre, veniamo a sapere che in studio vi sarà un violento diverbio tra Giulio Raselli e la corteggiatrice Giovanna, la quale sarà furiosa dopo aver visto l'esterna del tronista con l'altra corteggiatrice Giulia.

La giovane accuserà il Raselli di aver organizzato per entrambe la medesima esterna, mentre Giulio si giustificherà dicendo che i comportamenti assunti con le ragazze sono stati differenti. Giovanna però, adirata per quanto mandato in onda da Maria De Filippi, arriverà a lanciare una scarpa in faccia al tronista, scatenando la reazione della sua "rivale" che la criticherà dicendole come le situazioni vadano affrontate e risolte con il dialogo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Anticipazioni del 7 novembre: Giulio bacia Giulia e Giovanna

Da quanto emerso sulla puntata, verranno mostrate al pubblico entrambe le esterne organizzate da Giulio per le sue corteggiatrici. Con Giulia vi sarà anche un piccolo screzio durante l'uscita, dopo che lui cercava di spiegarle il rapporto difficile con la madre. I due sono stati insieme anche la sera e la notte, durante la quale la giovane ha bussato alla camera del tronista: stando agli spoiler, si sarebbero anche baciati.

Anche con Giovanna il tronista ha passato la serata e la nottata, durante la quale è scattato più di un bacio, almeno a giudicare dall'audio mandato in onda. I due sono sembrati in sintonia, tanto che Giulio è tornato sull'argomento della madre e del suo difficile rapporto con lei: Giovanna, a differenza di Giulia, è restata ad ascoltare lo sfogo del tronista, dandogli anche qualche consiglio. Nonostante le cose in esterna siano andate bene, Giovanna in studio non ha gradito le attenzioni di Giulio verso l'altra corteggiatrice Giulia, andando su tutte le furie, così come descritto in precedenza.

Ricordiamo che, quanto avvenuto nella registrazione del 7 novembre, andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Sul sito Witty Tv, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip di anticipazione.