Oggi, 30 novembre, si è tenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne. Come accade ormai da diverse settimane, in puntata si è parlato della relazione tra Ida e Riccardo che prosegue tra alti e bassi. Nella penultima puntata, i due si erano lasciati molti male. Per i fan della coppia non sembrava più esserci alcuna speranza su una riappacificazione. I telespettatori non si aspettavano dunque di assistere ad un colpo di scena così entusiasmante. Durante la puntata infatti, Riccardo, molto emozionato, ha chiesto a Ida di convolare a nozze.

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo chiede la mano a Ida

In studio è entrata per prima Ida. In settimana i due si sono sentiti e Riccardo ha confessato alla Platano che è la donna della sua vita. Inoltre, lui è andato a casa della dama e vi è rimasto per due giorni. In studio però, Ida ha affermato di voler chiudere con lui perché non prova più gli stessi sentimenti di una volta e il loro rapporto si è raffreddato. Subito dopo, Maria fa entrare il cavaliere che non riesce a comprende le parole della sua amata, dopo che entrambi hanno trascorso dei giorni insieme dove c'è stato anche un avvicinamento fisico.

Nonostante le affermazioni della parrucchiera, Maria De Filippi esorta Guarnieri a fare ciò che aveva programmato. Lui le chiede scusa per tutti gli errori che ha commesso e, tirando fuori un anello, le chiede di sposarlo. Da parte della diretta interessata non è però arrivata alcuna risposta. La donna è infatti rimasta molto stupita della proposta inaspettata.

Spoiler U&D, Ida e Riccardo fanno un ballo dopo la proposta

La conduttrice propone ad entrambi di ballare, in modo tale da poter discutere tra di loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ida e Riccardo hanno ballato sulle note di "E poi ti penti". Il cavaliere ad un certo punto prende in braccio la Platano e la conduce fuori dallo studio. Le telecamere hanno seguito i due dietro le quinte, dove è stato mostrato lo scambio di diversi abbracci. Ad un certo punto, la De Filippi ha deciso di lasciarli da soli. Non si sa dunque quale sia stata la risposta della dama alla proposta di nozze.

Sicuramente, maggiori dettagli su quello che è accaduto verranno rivelati durante la prossima registrazione del trono over di Uomini e Donne.

In puntata si è parlato anche della storia tra Gemma e Juan Luis. La frequentazione tra i due sembra procedere a gonfie vele. Viene mandata in onda un'esterna dove i due si trovano nella casona a guardare un film. Tra di loro ci sono stati diversi baci a stampo. In studio però, si discute del fatto che non è scattato un vero e proprio bacio passionale. Juan ha rivelato di essere una persona che bacia solo quando capisce che ci può essere un futuro con la persona vicina.