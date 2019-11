Il sentimento che Ida Platano e Riccardo Guarnieri provano l'uno per l'altro, sembra non essere sufficiente affinché la loro relazione decolli: oggi, nel corso della nuova puntata del Trono Over, i due hanno continuato a litigare, rinfacciandosi le rispettive mancanze nel rapporto. La dama, in particolare, prima ha reso pubblico lo scorso trasporto fisico che il compagno avrebbe nei suoi confronti, e poi ha confessato tra le lacrime di essere in cura da uno psicologo.

Riccardo piange a U&D: le cose con Ida non funzionano

Dopo il consueto momento dedicato a Gemma Galgani e alle sue frequentazioni, la puntata odierna di Uomini e donne è stata quasi interamente incentrata sull'infinito tira e molla tra Ida e Riccardo. A distanza di 10 giorni circa dall'ultima registrazione, Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico su quello che è accaduto tra i due amati protagonisti del Trono Over lontano dalle telecamere.

Al termine della scorsa puntata, la Platano e Guarnieri si sono mostrati sui social network mentre si dirigevano in treno a Brescia, la città dove lei vive col figlio. Il soggiorno del cavaliere al Nord, però, è durato pochissimo: stando a quello che hanno raccontato entrambi oggi in studio, i tre giorni che hanno trascorso insieme sono stati contrassegnati da continui litigi e pochi gesti d'affetto.

Nell'apprendere che la parrucchiera non se la sentiva di entrare in studio perché fortemente provata dalla situazione, la conduttrice ha chiesto al pugliese di precederla: quando il personal trainer si è palesato davanti a tutti, però, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Nel raccontare le discussioni che ci sono state con Ida nell'ultima settimana, Riccardo ha pianto a lungo, probabilmente perché prova un grande dispiacere nel realizzare che questa storia d'amore non ha un futuro.

L'accusa di Ida a Riccardo: 'Vado dallo psicologo per colpa tua'

Quando Ida si è fatta coraggio ed è entrata in studio, sono ricominciati i battibecchi tra lei e Riccardo. La dama, in particolare, si è lamentata del fatto che il fidanzato non ha mai avuto uno slancio di passione nei suoi confronti: "Eravamo soli a casa e mi hai detto che non avevi voglia di baciarmi''.

Di fronte a queste parole, Guarnieri si è irrigidito ed ha accusato la Platano di non dire la verità: secondo il cavaliere, il trasporto fisico tra loro c'è, ma dev'essere preceduto da una sintonia che non riescono a ritrovare.

Come ha anticipato un video che è stato mandato in onda alla fine della puntata di oggi, domani il pubblico di Uomini e Donne assisterà a quello che sembra essere l'epilogo definitivo di questa storia: Ida lascerà lo studio in lacrime accusando Riccardo di essere in cura da uno psicologo per colpa sua, lui proverà a rincorrerla per dare un'ennesima chance al loro amore.

Le anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News" della registrazione che c'è stata sabato scorso, fanno sapere che alla fine i due protagonisti del Trono Over chiuderanno per sempre la loro relazione quando Maria De Filippi gli chiederà cosa intendono fare in futuro.