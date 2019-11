Mercoledì 20 novembre, su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove non mancheranno i colpi di scena. Secondo quanto pubblicato sulle pagine social del programma, vedremo che Gemma si rifugierà dietro le quinte in lacrime, raggiunta dal corteggiatore Juan Luis con il quale poco prima vi era stata una incomprensione.

Sembra che, dopo la scintilla iniziale, tra i due stiano cominciando i primi attriti, anche a causa della forte gelosia della Galgani, la quale non riesce ad accettare che il cavaliere possa rapportarsi con altre donne. A mettere ulteriore zizzania, ci penserà anche Armando, secondo il quale Juan Luis sta solo prendendo in giro la dama torinese.

Primi bisticci tra Juan Luis e Gemma, lei gelosa

Il prossimo 20 novembre, i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno ad una nuova puntata che promette scintille, almeno secondo quanto anticipato dal sito Witty tv.

Ricordiamo che, quanto andrà in onda su Canale 5, fa riferimento alla registrazione dello scorso 9 novembre dove, come rivelano le 'talpine del sito 'Il Vicolo delle news' vi saranno le prime scaramucce tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Juan Luis Ciano. L'uomo, come vedremo, accetterà di far entrare in studio due signore giunte in trasmissione appositamente per lui e deciderà di tenerne una. Tutto ciò, come prevedibile, non farà affatto piacere a Gemma la quale, già nelle puntate scorse, non aveva nascosto la gelosia nei suoi confronti.

Spoiler del 19-11: Gemma in lacrime esce dallo studio di U&D

Secondo quanto riportato dal sito di anticipazioni, i primi dissapori tra Ciano e la Galgani nasceranno a seguito di un commento di Tina che, erroneamente, Juan Luis attribuirà a Gemma. Sarà in questo momento infatti, che il cavaliere utilizzerà delle parole poche carine nei confronti della dama torinese, la quale si sentirà ferita nell'orgoglio e si rifugierà dietro le quinte lasciandosi andare ad un pianto disperato.

Accortosi dell'errore commesso, sarà proprio Juan Luis a raggiungere la Galgani fuori dalli studio, consolandola e scusandosi per quanto accaduto. Gli abbracci di Ciano basteranno a tranquilizzare Gemma? Ad alimentare altri dubbi, interverrà anche Armando, sostenendo che Ciano non sia realmente interessato a Gemma. Dichiarazioni che scateberanno le reazioni dei due opinionisti.

Per scoprire ulteriori novità sulla coppia, non resta che attendere le nuove registrazioni del Trono Over, mentre ricordiamo che la trasmissione di Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.