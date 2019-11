Mercoledì 27 novembre andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate su Witty tv, nel corso della nuova puntata vedremo al centro dello studio Armando Incarnato il quale continua la sua frequentazione con la bionda Veronica. Nella discussione tra i due, si intrometterà Valentina F. e da qui partirà una acceso diverbio che porterà Incarnato a rivelare un particolare sulla donna, arrivando a svelare che i due hanno passato una notte insieme nell'unica volta che in cui sono usciti. Un vero e proprio scoop che arriverà dopo un altra rivelazione, secondo la quale Valentina avrebbe baciato Simone.

Anticipazioni puntata Over del 27 novembre: Armando si scaglia contro Valentina F.

Molti colpi di scena attendono i fan di Uomini e donne nella puntata in onda il 27 novembre su Canale 5. Dopo la lunga parentesi dedicata a Ida e Riccardo e che ha visto la coppia dirsi addio per l'ennesima volta, al centro dello studio di Maria De Filippi si siederà Armando Incarnato. Il cavaliere, da circa due mesi sta frequentando Veronica, con la quale però non è ancora scattato un bacio. Nella discussione che nascerà tra i due, si intrometterà Valentina F. con la quale Armando è uscito una sola volta in passato.

Le parole della dama scateneranno la reazione di Incarnato, che si scaglierà contro la donna, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni, come quella in cui asserisce di aver visto Valentina e Simone baciarsi fuori dagli studi televisivi. Come plausibile, i diretti interessati smentiranno le voci, anche se le rivelazioni non saranno terminate.

Armando su Valentina F: 'Hai passato la notte con me'

Una puntata ricca di emozioni quella che terrà compagnia ai fan di Uomini e donne e durante la quale verranno alla luce alcuni retroscena piccanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Armando infatti, stanco di essere preso di mira da Valentina F, sarà un fiume in piena e dirà che, nell'unica volta in cui sono usciti insieme, i due hanno passato la notte insieme. La dama chiederà al cavaliere napoletano di portare le prove di quanto affermato. Dopo tutto il caos avvenuto in studio, Veronica si mostrerà titubante nel continuare la frequentazione con Incarnato, anche se alla fine i due balleranno insieme. In studio inoltre, arriveranno cinque nuove corteggiatrici per Juan Luis il quale, secondo gli spoiler, manderà a casa tutte per la gioia di Gemma che finalmente potrà godersi il suo cavaliere senza l'intromissione di nessuno.

Si ricorda che, sul sito Witty tv, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i vari protagonisti del programma di Maria De Filippi.