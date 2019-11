Ieri, 2 novembre, si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne dove assolute protagoniste sono state nuovamente Gemma Galgani e Ida Platano. Scendendo nel dettaglio, la dama di Torino ha ricevuto una serenata d'amore da parte di Juan Luis, mentre Armando Incarnato è intervenuto nel bel mezzo del confronto tra la bresciana e Riccardo Guarnieri, tanto da complicare non poco il loro rapporto appena ricucito.

Uomini e Donne, trono over: Gemma riceve una serenata da Juan Luis

Sabato 2 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over negli studi Elios di Cinecittà. Gli spoiler di Uomini e Donne, divulgati dal portale "Il Vicolo delle News" rivelano che la registrazione è iniziata con Gemma, la quale è apparsa raggiante dopo essere uscita con un nuovo corteggiatore conosciuto una settima fa. La dama di Torino, infatti, ha dimostrato di aver dimenticato velocemente la delusione cocente da parte di Jean Pierre tra le braccia un venezuelano di 57 anni.

A tal proposito, Tina Cipollari ha fatto intervenire un medico per misurare la pressione alla Galgani, vista la sua eccessiva agitazione per l'imminente entrata della sua nuova fiamma. Proprio quest'ultimo ha dedicato una canzone d'amore alla torinese, tanto da farla commuovere fino alla lacrime. Peccato che l'atmosfera di gioia all'interno dello studio sia stata funestata da un nuovo confronto accesso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che proprio non riescono a trovare un punto d'incontro.

Ida e Riccardo litigano, Tina contro Armando

Se la relazione tra Juan Luis e la Galgani sta procedendo a vele spiegate, Ida si è lamentata del poco trasporto del tarantino nei suoi confronto. Nel dettaglio, i due non si sarebbero ancora scambiati dei baci appassionati. Inoltre Riccardo non avrebbe commentato alcune sue foto, apparse sul suo profilo Instagram. Da lì a poco, i toni sono diventati incandescenti, tanto che la Platano e il Guarnieri sono fuggiti nel back-stage per un ulteriore confronto.

Ma il peggio doveva ancora arrivare, in quanto una volta rientrati hanno dovuto affrontare le critiche di Armando. L'Incarnato, infatti, avrebbe pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram contro i due piccioncini. Una intromissione che non è piaciuta affatto a Tina Cipollari, la quale ha invitato il cavaliere a farsi gli affari propri, tanto da dargli del 'rosicone'.

Jean Pierre diviso tra due dame

Chiusa la parentesi Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi ha dato spazio a Jean Pierre, che si è dimostrato ancora indeciso tra due dame dopo l'addio a Gemma.

Si prospetta, quindi, una puntata ricca di colpi di scena per gli amanti di U&D, il dating show targato Mediaset, in onda da lunedì al venerdì dopo la soap opera di Una Vita.