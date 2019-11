A Uomini e Donne i colpi di scena sono all'ordine del giorno e, anche durante la registrazione di sabato 30 novembre, le sorprese non sono mancate. Riccardo Guarnieri, infatti, ha chiesto a Ida Platano di sposarlo. Il gesto del tarantino ha spiazzato tutti e anche la donna è rimasta attonita davanti alla proposta.

Spoiler Uomini e donne over: la dichiarazione d'amore di Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne over raccontano che, nel corso della registrazione del 30 novembre, la coppia formata da Ida e Riccardo ha lasciato tutti a bocca aperta.

I due hanno avuto una lunga e travagliata storia d'amore che si era conclusa l'estate scorsa per poi riprendere, dopo un periodo di estrema chiusura, all'inizio di questa stagione televisiva. Nonostante il forte sentimento che evidentemente li lega, Ida e Riccardo non hanno smesso di litigare e, dopo qualche settimana di serenità, hanno ricominciato ad accusarsi a vicenda per le varie incomprensioni. Durante gli ultimi litigi, la Platano ha sottolineato la mancanza di trasporto fisico da parte di Riccardo. Oggi la svolta: il tarantino ha proposto il grande passo.

Anticipazioni trono over: Ida stupita dalle parole del tarantino

Secondo gli spoiler del trono over provenienti dal "Vicolo delle News", Maria De Filippi ha raccontato che, durante la settimana scorsa, Riccardo ha voluto raggiungere Ida per chiarirsi dopo il litigio dell'ultima puntata. Ida, in studio, ha dichiarato di essere stanca e di voler chiudere questo rapporto perché non prova più gli stessi sentimenti di prima. Poco dopo, ha fatto il suo ingresso Riccardo che si è mostrato estremamente dispiaciuto per le parole della donna.

Il tarantino ha spiegato che, dopo il riavvicinamento avvenuto durante la settimana, non si aspettava minimamente di sentire queste parole dalla Platano. Maria De Filippi, un po' imbarazzata per la situazione, ha consigliato a Riccardo di fare comunque quello che aveva deciso.

Le intenzioni di Riccardo erano quelle di una proposta di matrimonio in piena regola, così l'uomo ha affermato di volerle provare tutte, perché il suo sentimento è forte e sincero. Guarnieri ha mostrato l'anello ed ha chiesto a Ida di sposarlo.

La donna è rimasta molto colpita dalle parole del tarantino e, spiazzata, non gli ha dato alcuna risposta. Per smorzare la tensione, Maria ha proposto alla coppia di ballare e i due si sono lasciati andare ad un abbraccio sulle note di "E poi ti penti" di Alberto Urso. Durante il ballo, Riccardo ha preso Ida in braccio e l'ha portata dietro le quinte dove hanno continuato a parlare e ad abbracciarsi.

Saranno davvero fiori d'arancio per Ida e Riccardo? Il sentimento tra i due è tangibile perché, nonostante i molti litigi e le incomprensioni, sembrano non poter fare a meno l'uno dell'altra.

Forse per Ida questo passo potrebbe mettere fine a tutte le sue insicurezze.