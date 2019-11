Una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne è stata registrata il 7 novembre ed i colpi di scena non sono mancati. Giulio Raselli ha ricevuto una scarpa in faccia da Giovanna, infuriata per l'esterna che ha visto con Giulia. Il ragazzo tuttavia le ha spiegato che i comportamenti che ha assunto con le due corteggiatrici sono stati diversi.

Il litigio

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne raccontano che Maria De Filippi ha mostrato le esterne di Giulio Raselli e le ragazze non hanno nascosto la propria rabbia.

Appena in studio sono partite le immagini dell'uscita con Giulia, l'altra corteggiatrice Giovanna non ha gradito il comportamento di Raselli ed è andata su tutte le furie, tirandogli una scarpa. La ragazza ha insultato Giulio mentre l'altra corteggiatrice ha affermato che sarebbe meglio affrontare queste situazioni con il dialogo. Terminato il battibecco, è ripartita l'esterna in cui Giulio e Giulia sono sul lettone e lei gli ha presentato i suoi genitori attraverso una telefonata e successivamente anche Raselli ha fatto parlare la ragazza con sua madre.

Dopo la telefonata, tra i due il dialogo si è perso in un piccolo litigio, perché mentre Giulio cercava di spiegare a Giulia il difficile rapporto con sua madre, la ragazza lo ha interrotto e non era la prima volta che accadeva. I due ragazzi sono stati insieme anche la sera e la notte. Lei gli ha proposto di dormire insieme, ricevendo una risposta negativa; poco dopo Giulia è andata a bussare dal corteggiatore e, probabilmente, si sono baciati.

Giovanna si è arrabbiata molto nel vedere le immagini di Giulio Raselli in compagnia dell'altra corteggiatrice. Lui le ha spiegato che, sebbene le situazioni fossero simili, il comportamento assunto è stato molto diverso. Inoltre, ha aggiunto di sentirsi molto protettivo nei confronti di Giulia, attaccata spesso per le segnalazioni.

L'esterna con Giovanna

Gli spoiler della registrazione di Uomini e donne riportati dal "Vicolo delle news", inoltre, rivelano che l'esterna con Giovanna è andata diversamente.

Tra Giulio e Giovanna ci sono stati dei momenti di divertimento e leggerezza seguiti da un bacio, per poi andare a cena insieme. Nel corso della serata, Giulio ha ricevuto una telefonata da sua madre e, quando ha chiuso la conversazione, ha provato a parlare del controverso rappporto anche con Giovanna. Lei lo ha ascoltato e gli ha dato dei consigli: tra i due c'è stato anche un momento di commozione quando lui le ha fatto ascoltare una canzone dedicata a sua madre.

Anche l'esterna tra Giulio e Giovanna è andata avanti fino a notte: i ragazzi hanno trascorso molto tempo a parlare in terrazza, prima di andare a dormire. Poco dopo essersi salutati per la notte, Giulio è andato in camera di Giovanna e i due si sono baciati con molta passione, a giudicare dai 'rumori'.

Nonostante questo, però, Giovanna non ha preso per niente bene l'uscita con Giulia. Riuscirà a fidarsi di lui?

Non resta che aspettare per vedere come proseguiranno le conoscenze.