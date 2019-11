A Uomini e donne over si è registrata un'altra puntata nella giornata di oggi, 9 novembre. I protagonisti del programma di Maria De Filippi sono stati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano e Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Per la Galgani la gelosia inizia a farsi sentire e la serenità comincia a essere messa in discussione; Ida e Riccardo hanno litigato sempre a causa della presunta poca attrazione di lui.

Anticipazioni Uomini e donne over, registrazione 9 novembre: Gemma gelosa, per Juan Luis arrivano altre due donne

Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione del 9 novembre raccontano che Gemma, finalmente radiosa per il suo nuovo amore appena nato, ha avuto l'ennesima discussione con Tina e le prime delusioni da Juan Luis. L'opinionista, infatti, durante la scorsa puntata aveva chiesto ballare con il suo uomo e lui aveva accettato.

Subito dopo, Juan Luis ha riferito a Gemma di aver ballato con la Cipollari solo per cortesia, ma la Galgani in studio si è arrabbiata con Tina. L'opinionista ha continuato a provocare la gelosia della donna, chiedendo nuovamente un ballo con Juan Luis al quale nel corso della settimana ha fatto recapitare un peluche con un fiocco rosso. Il venezuelano ha accettato ancora il ballo con Tina sulle note di "Quando nasce un amore" di Anna Oxa, mentre Gemma li ha interrotti consegnando una scopa alla Cipollari.

A quanto pare, Juan Luis è molto corteggiato, infatti Maria ha dichiarato di aver ricevuto dei fiori destinati all'uomo, ma senza mittente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

In studio, sia Gemma che Tina hanno negato di aver avuto quel pensiero, quindi per il momento non si sa chi sia stato, ma Barbara ha chiesto di fare un latino-americano con Juan Luis. Naturalmente questo ha provocato ancora una volta le ire di Gemma che si è infastidita molto. Come se non bastasse, sono arrivate due corteggiatrici molto giovani per Juan Luis e lui le ha fatte entrare, scegliendo di approfondire la conoscenza di una delle due, contro quanto desiderava Gemma. Quest'ultima ci è rimasta molto male ed è scoppiata in lacrime uscendo dallo studio e il venezuelano l'ha raggiunta fuori per consolarla. Per la Galgani, insomma, sembra essere finita la serenità che sembrava aver ritrovato.

Trono over Uomini e donne: Ida e Riccardo continuano a litigare

Gli spoiler di Uomini e Donne provenienti dal "vicolo delle news" rivelano che Ida e Riccardo hanno litigato nuovamente in studio. Il motivo è dato sempre dalla difficoltà di comunicazione che ha sempre caratterizzato la coppia. Lui ha lamentato la pesantezza della donna, mentre Ida ha continuato a sostenere che Riccardo non prova attrazione nei suoi confronti.

La Platano è scoppiata a piangere, mentre Tina ha affermato che secondo lei la coppia ormai è legata solo da un bene di amicizia e che i due non riescono ad andare avanti. Armando è intervenuto continuando a ribadire che secondo lui Riccardo è tornato con Ida solo per il senso di possesso che gli è scattato nel vederla in nuove conoscenze. Infine il Guarnieri ha lasciato lo studio e Ida lo ha rincorso: i due non sono più rientrati in trasmissione.

Come andrà a finire tra i due? Riusciranno a trovare la serenità? Sarà solo il tempo a dirlo.