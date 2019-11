Sabato 2 novembre si è registrata una nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e donne che ha visto come protagonisti nuovamente le dame del parterre femminile Gemma Galgani e Ida Platano ed i cavalieri Jean Pierre, Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato.

Gemma al settimo cielo per la sua conoscenza con Juan Luis

Se nella registrazione di Uomini e Donne del 26 ottobre la protagonista indiscussa del trono over Gemma Galgani era stata messa da parte dal cavaliere Jean Pierre, subito dopo aveva accantonato la sua delusione per iniziare una nuova conoscenza con un corteggiatore venezuelano venuto apposta per lei, Juan Luis.

In quella del 2 novembre, quest'ultimo e la sessantanovenne, come sostiene Il Vicolo Delle News, dichiareranno di essersi visti in settimana e che le cose tra di loro stanno momentaneamente andando bene. La Galgani, in base a ciò che riporta il blog che si occupa del programma televisivo, sembrerà essere particolarmente contenta per questa loro uscita; non mancheranno, tra l'altro, i soliti scherzi dell'opinionista Tina Cipollari, che chiamerà un dottore per far passare la ''tachicardia amorosa'' della dama torinese.

Infine, il corteggiatore chiederà alla padrona di casa Maria De Filippi una canzone in particolare da ballare con Gemma, estasiata per aver ricevuto una sorta di serenata.

La storia tra Ida e Riccardo procede con poco romanticismo

Se Gemma Galgani pare aver affrontato la puntata da poco registrata in maniera decisamente positiva, la storia più chiacchierata del trono over, ovvero quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, procederà con poco entusiasmo.

La dama bresciana lamenterà il fatto che il cavaliere tarantino continui a non avere trasporto fisico nei suoi confronti, ma non solo. La Platano affermerà di non ricevere commenti sui social da parte di lui, il che rappresenta un gesto non di poco conto per la bella trentasettenne. Quest'ultima e il Guarnieri continueranno la loro diatriba anche dietro le quinte.

Rientrati in studio, ci sarà un'intromissione del cavaliere Armando Incarnato: quest'ultimo, negli giorni precedenti, ha condiviso delle Instagram Stories che alluderebbero ad un ''tradimento''. Tale episodio scatenerà una reazione furibonda della Cipollari, la quale darà dell'invidioso al napoletano.

Spazio anche ai cavalieri Jean Pierre e Simone

Sulle sedie rosse siederanno anche i cavalieri Jean Pierre e Simone: se il primo continuerà la conoscenza con due dame senza alcuno intoppo, per il secondo la frequentazione con Valentina, Valentina F. e Veronica riscontrerà varie difficoltà, poiché tutte e tre le donne gli si rivolteranno contro. È bene ricordare che quanto accaduto nella registrazione del 2 novembre verrà mandato in onda prossimamente su Canale 5 dalle ore 14:45.