Mercoledì 20 novembre presso gli studi Elios di Roma si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il Trono Classico e dove non sono mancati i colpi di scena. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, in molti pensavano che Giulio Raselli fosse pronto a scegliere Giovanna, ma da quanto emerso, non sarà andata così. Il tronista infatti, dopo aver lasciato lo studio la scorsa puntata, è corso da Giovanna, ma non per sceglierla, bensì per avere un chiarimento con lei.

Chiarimento che non c'è stato e che ha portato i due a discutere di nuovo nel corso della nuova puntata, provocando anche la reazione dell'altra corteggiatrice Giulia. Un vero e proprio caos, mitigato dalla presenza, come ospite, della neo coppia formata da Daniele e Giulia Quattrociocche.

Uomini e donne, spoiler nuova registrazione: Giulio non ha scelto Giovanna

Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate sul sito 'Il Vicolo delle news' e riguardanti ciò che è accaduto nella registrazione del Trono Classico dello scorso 20 novembre, Raselli non ha ancora effettuato la sua scelta.

Dopo aver abbandonato lo studio la scorsa settimana per andare da Giovanna, in molti pensavano che il giovane fosse pronto a effettuare la scelta, ma le cose non saranno andate così. Raselli durante l'incontro con Giovanna le ha dato della bambina, dicendole di smetterla di fare la diva. I due quindi, avranno un violento scontro, al termine del quale, non saranno riusciti a risolvere nulla. Anche in studio, i due continueranno a discutere per le medesime cose e sembreranno non riuscire a trovare un punto di incontro.

Raselli in difficoltà, Giulia e Giovanna litigano tra loro

Il percorso di Giulio all'interno del dating show di Maria De Filippi sembrerà sempre più nel caos. Il giovane sembra non avere le idee chiare e le sue corteggiatrici non fanno altro che litigare tra loro. Giovanna sarà rimasta delusa dopo che, come da lei ammesso, pensava di essere la scelta del tronista, il quale invece sembra propenso a voler conoscere meglio anche Giulia, prima di poter decidere.

Le due corteggiatrici, continueranno ad accusarsi a vicenda e a lamentarsi del comportamento del tronista il quale, esasperato, dirà loro di andarsene se non gli sta bene il suo atteggiamento. A sorpresa, Maria De Filippi, farà entrare degli ospiti speciali: si tratta di Giulia e Daniele, i quali racconteranno come sta procedendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi. La coppia sembrerà particolarmente felice, mentre si verrà a sapere, dalla stessa conduttrice, che ad Alessandro Zarino, è stato proposto un lavoro nella scuola di Amici.

Questo e molto altro nella nuova registrazione di Uomini e donne dello scorso 20 novembre e che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su canale 5.