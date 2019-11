Sabato 23 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e donne durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Tenendo conto delle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che in queste ultime settimane hanno cercato in tutti i modi di salvare la loro storia d'amore, dopo l'ennesima discussione avrebbero deciso ancora una volta di lasciarsi.

Uomini e Donne: Ida in lacrime dietro le quinte

Gli spoiler relativi alla registrazione del 23 novembre del Trono Over riportano che, in apertura di puntata, Maria De Filippi ha invitato Ida ad entrare in studio, ma quest'ultima non l'ha fatto. La donna, infatti, in quel frangente si trovava dietro le quinte e stava piangendo. A questo punto, la conduttrice ha preferito far partire un video che mostrava quanto accaduto in precedenza tra la Platano e Riccardo che avevano continuato a litigare al termine della trasmissione, salutandosi tuttavia con un bacio.

Quando Guarnieri è stato chiamato in causa, questi ha raccontato di essersi recato a Brescia dalla compagna, ma il suo soggiorno nella città lombarda non è stato dei migliori. Nemmeno il cavaliere pugliese è riuscito a trattenere le lacrime mentre raccontava quanto accaduto durante l'ultimo incontro con la fidanzata.

Riccardo e la mancanza di intimità con Ida

Dopo un po' Ida ha deciso finalmente di intervenire, e subito ne è nata un'accesa discussione con Riccardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Questi ha confermato una certa difficoltà nel lasciarsi andare intimamente con la Platano, lasciando intendere che fin da quando sono tornati insieme non è scattata la passione. Il corteggiatore tarantino, però, avrebbe aggiunto che questi problemi non sarebbero legati esclusivamente ad una mancanza di trasporto fisico, ma ad un coinvolgimento mentale che in questa fase non ci sarebbe, perché legato alle difficoltà che la coppia non starebbe riuscendo a superare.

Ida seguita da uno psicologo a causa di Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne trono over riportano anche che durante il battibecco Ida ha evidenziato alcuni problemi con la madre del fidanzato, ricordando che quando in passato era andata a Taranto per fare una sorpresa al suo uomo, la donna l'aveva lasciata fuori di casa.

Inoltre pare che la dama bresciana abbia aggiunto di essersi affidata ad uno psicologo proprio per cercare di superare la tristezza e lo sconforto provati a causa dei problemi che sta vivendo con Riccardo.

Al termine di quest'ennesimo confronto, la De Filippi ha chiesto alla coppia qual è attualmente la situazione, e sia Guarnieri che la Platano hanno dichiarato di essersi lasciati.