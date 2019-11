Andrà in onda oggi 27 novembre la terza ed ultima parte del trono over di Uomini e donne, che poi cederà il passo al trono classico. Dopo aver assistito al dramma di Riccardo e Ida che hanno scelto di lasciarsi e alla discussione tra Samuel e Anna, la puntata di oggi non sarà da meno quanto a diverbi: Valentina Autiero, scoprendo alcuni particolari su come procede la conoscenza di Simone con Valentina Fabri, si infurierà e scoppierà in lacrime. Infine, largo spazio alla sfilata delle dame, durante la quale il comportamento di Barbara lascerà perplesso Armando Incarnato.

Valentina Autiero delusa dal comportamento di Simone

Un'altra puntata piena di colpi scena quella del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 27 novembre alle 14.45 su Canale 5. Dopo la fine della relazione tra Ida e Riccardo, l'attenzione oggi si incentrerà su quanto è accaduto tra Simone e Valentina Fabri. Infatti, Armando Incarnato ha rivelato che Valentina F. ha passato la notte con lui dopo la loro prima uscita, ma non è tutto. Simone, a questo punto, verrà tirato in ballo e verranno alla luce dei particolari inediti circa il suo rapporto con Valentina Fabri, di cui la Autiero non era a conoscenza.

Quest'ultima accetterà male il fatto che tra i due la conoscenza è andata oltre e scoppierà in lacrime, decisa a chiudere la frequentazione con Simone. Frattanto anche Veronica e Valentina F. discuteranno in maniera alquanto animata.

In studio, poi, entreranno ben sei dame interessate a Juan Luis: Gemma resterà allibita, tanto che le definirà una vera e propria squadra di calcio. Il cavaliere venezuelano, però, fedele al suo interesse per la torinese non deciderà di conoscere nessuno. Ma se il pubblico pensa che i colpi di scena i siano esauriti si sbaglia di grosso, perché le discussioni continueranno sulla pedana della sfilata, a cui prenderà parte anche Ida che, rientrata dopo la discussione con Riccardo, affermerà di stare meglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La sfilata 'Party per due'

A far discutere sarà l'atteggiamento di Barbara: la dama, che per il tema 'Party per due' sfilerà in costume da bagno, ha fatto allestire una sdraio su cui farà accomodare Samuel. Con il cavaliere, qualche anno fa, c'era stata una frequentazione lunga che si era conclusa nel nulla, per cui Armando non capirà a che pro far salire l'uomo sul palco. Incarnato avrà da ridire anche sulla scelta di Valentina F. di sfilare vestita da unicorno.

Le discussioni, che vedranno trionfare Roberta nella sfilata, contraddistingueranno quindi anche la puntata del trono over del 27 novembre.

Dame e cavaliere sono molto agguerriti, in particolare Armando sarà protagonista: con le sue frecciatine e rivelazioni animerà i parterre maschile e femminile.