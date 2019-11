Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo: durante la registrazione del trono over di Uomini e donne del 23 novembre la coppia ha annunciato di voler mettere per l'ennesima volta un punto alla loro relazione. E' stato un momento difficile quello che la Platano ed il Guarnieri hanno dovuto affrontare: tra le lacrime, entrambi dopo aver discusso hanno confessato di non aver trovato un punto d'accordo.

Dopo la lettera d'amore scritta da Riccardo per Ida, parevano esserci tutti i presupposti per una riconciliazione ma difficoltà a trovare la giusta intimità e problemi legati alle famiglie di origine hanno dato il colpo di grazia ad una storia d'amore traballante.

Assenza di intimità e difficoltà in famiglia

Secondo quanto riportano le anticipazioni de IlVicolodelleNews del 23 novembre, quando Maria De Filippi invita Ida ad entrare in studio, la dama non si presenta in un primo momento.

Il motivo è che è in lacrime dietro le quinte per via di quanto successo con Riccardo. Il problema dell'assenza di rapporti intimi, che la Platano aveva lamentato già nei precedenti incontri, non si è risolto: Riccardo è stato a Brescia ma neanche in quella occasione è riuscito ad avvicinarsi fisicamente ad Ida. Riccardo, infatti, è scoppiato in lacrime tanto da non riuscire inizialmente a proferire parola.

La distanza fisica, che per Riccardo è legata al fatto che lui vorrebbe prima di ogni cosa trovare un feeling mentale con la sua compagna prima di lasciarsi andare, è solo la punta dell'iceberg. Dopo aver fatto il suo ingresso in studio, Ida ha raccontato di avere problemi con la famiglia di Riccardo che l'ha lasciata fuori casa dopo che quest'estate lei è andata a Taranto per fare una sorpresa al Guarnieri. A questo punto, il cavaliere ha confessato di non apprezzare che la donna parli di persone che non sono presenti in studio e non possono difendersi.

Ida va dallo psicologo

Durante la registrazione, Ida ha confessato di ricorrere all'aiuto professionale dello psicologo, da cui si è recato anche per via del modo in cui si svolge la sua relazione con Riccardo. A questo punto si è dato il via ad una serie di accuse reciproche nelle quali si è intromessa anche Roberta. La dama ha accusato il Guarnieri di non essersi tirato indietro con lei dal punto di vista fisico: Riccardo la replicato affermando che il rapporto con Ida non è paragonabile al suo, visto che mancava di sentimento.

Ma non è tutto. Ida ha perfino messo in dubbio che la lettera letta da Riccardo fosse stata scritta da lui: ciò ha mandato su tutte e furie Guarnieri. La Platano a questo punto ha confermato di aver chiuso con Riccardo prima di lasciare definitivamente lo studio. Sarà davvero la fine o i due cercheranno ancora di stare insieme? Solo il tempo potrà dare le risposte ai tanti dubbi.