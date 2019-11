È ripartito con il trono over l'appuntamento giornaliero con Uomini e donne della settimana. Durante la puntata andata in onda oggi, 18 novembre, non sono mancati i colpi di scena ma non sono state assenti neanche le discussioni e le liti tra i partecipanti. Protagonista indiscussa è stata ancora una volta Gemma Galgani che si è trovata ad affrontare le prime difficoltà con Juan Luis. A fare ritorno in studio anche una coppia molto amata dal pubblico: si tratta di Ida e Riccardo, ma ancora una volta i due non hanno avuto buone notizie da raccontare ai loro fan.

Gemma delusa da Juan Luis

Puntata non facile quella affrontata oggi 18 novembre da Gemma: la dama torinese, dopo aver aver incontrato Juan Luis era al settimo cielo, ma evidentemente qualcosa non va per il verso desiderato dalla Galgani. Durante la precedente puntata, i telespettatori hanno potuto vedere che il cavaliere venezuelano ha accettato di ballare con Tina Cipollari. La cosa ha mandato su tutte le furie Gemma, che ha vissuto il tutto come un'intromissione nel suo idillio amoroso: il suo sfogo iniziale è stato incentrato proprio su tale avvenimento.

Juan ha spiegato di aver accettato solo per galanteria, ma l'ira di Gemma si è riversata su Tina per poi estendersi anche a Gianni Sperti, il quale ha consegnato un regalo al cavaliere proprio da parte di Tina durante la puntata della settimana scorsa.

Non è stato l'unico colpo per Gemma: la dama ha scoperto che Juan Luis ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse da parte di un'ammiratrice segreta.

La Galgani, convinta che la mittente del dono fosse Tina, si troverà delusa per l'ennesima volta: un'altra donna misteriosa ha voluto fare un regalo all'uomo che lei sta conoscendo e ciò non ha fatto altro che aumentare le preoccupazioni di Gemma che si è trovata a questo punto ad aver a che fare con molte 'nemiche'. Insomma, la felicità di Gemma per l'arrivo di Juan Luis è durata davvero troppo poco, visto che Tina ha ballato anche oggi con il cavaliere venezuelano.

Ida e Riccardo sempre più in crisi

Ad attirare l'attenzione durante la puntata di oggi, poi, sono stati ancora una volta Ida e Riccardo: la coppia è tornata in studio per aggiornare il pubblico su come procede la loro riappacificazione. Non ci sono notizie positive: Ida continua a lamentare il distacco fisico del Guarnieri, il quale ha dato una versione contrastante da quella della sua fidanzata. La copia non riesce a trovare un punto d'accordo.

La Platano, appoggiata dal pubblico, è ormai convinta che Riccardo non provi più attrazione fisica nei suoi riguardi alla luce degli ultimi avvenimenti; dal canto suo Riccardo accusa la compagna di essere 'pesante' nei modi di fare.

La discussione prende una piega difficile, tanto che Maria De Filippi invita la coppia ad uscire dallo studio per continuare discutere in privato della questione, nella speranza che prima o poi i due riescano ad affrontare e superare una volta per tutte le loro difficoltà di comunicazione.

Ida però alla fine scoppia in lacrime: il sentimento c'è ma i problemi sembrano sovrastare tutto. Saranno le prossime registrazioni a dirci qualcosa di più.