L'ultima puntata di Un Passo dal Cielo 5 va in onda giovedì 14 novembre 2019 in prima serata alle 21:25 su Rai 1. L'episodio conclusivo degli otto in programma si intitola 'Il figlio'. Francesco Neri (Daniele Liotti) ma soprattutto Vincenzo, saranno chiamati a fare i conti su quanto successo durante il non facile soggiorno in Germania. I loro destini dipendono dalle scelte che decideranno di fare.

Nello stesso tempo, Francesco dovrà fare chiarezza sulla sua vita sentimentale, dal momento che nel suo cuore ora ci sono due donne: Emma ed Elena, chi delle due avrà la meglio? La risposta si saprà solo nel corso dell'episodio conclusivo della fortunata fiction.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5 ultima puntata

Le anticipazioni di Un passo dal cielo 5 relative alla puntata di giovedì 14 novembre 2019 su Rai 1 alle 21:25 circa, svelano che ci sarà il confronto finale tra Vincenzo e Francesco Neri (Daniele Liotti).

I due protagonisti non possono dimenticare quanto successo in Germania. Impossibile ed inevitabile non prendere decisioni che potranno cambiare per sempre il loro futuro. Chi sembra essere particolarmente provato da quanto accaduto in terra straniera pare essere Vincenzo. Nello stesso tempo, Francesco dovrà fare chiarezza sulla sua vita sentimentale, decisamente complicata. L'uomo continuerà a stare con Emma o proverà a dare una svolta drastica scegliendo l'affascinante Elena?

Francesco Neri diviso tra Emma ed Elena

Il decimo ed ultimo episodio di Un passo dal cielo 5 sarà dunque il logico prosieguo della puntata andata in onda il 7 novembre. Vincenzo e Francesco sono stati costretti a programmare un viaggio in uno sperduto paesino della Germania. I due sono partiti con l'intenzione di venire a capo a tutte le faccende rimaste in sospeso nelle loro vite. A dare una spinta importante, sono state le dichiarazioni scottanti di un direttore di banca dal passato alquanto discutibile.

In Germania, Neri e Vincenzo hanno avuto modo di intraprendere un difficile lavoro sul loro stessi. Vincenzo ed Eva invece, hanno tentato di trovare un punto di incontro per il bene della piccola Carmela.

Dove rivedere le puntate di Un passo dal cielo 5

Chi non riuscisse a seguire in Tv la fiction con protagonista Daniele Liotti durante la prima serata, può usufruire del portale gratuito Rai Play. Qui, una volta effettuato l'accesso ed inseriti i propri dati, è possibile vedere con tutta calma gli episodi, sia in streaming che in replica.

Salvo cambi di palinsesto nell'ultimo minuto dunque, appuntamento con la decima e ultima puntata di Un Passo dal Cielo 5 giovedì 14 novembre 2019 su Rai 1 alle 21:25 circa.