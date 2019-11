Un passo dal cielo 5 si avvicina al gran finale, in programmazione giovedì 14 novembre a partire dalle ore 21:20 su Rai1.

Secondo le anticipazioni che circolano online sul decimo ed ultimo episodio, dal titolo 'Il figlio', sembra che i telespettatori debbano aspettarsi momenti all'insegna delle grandi decisioni. I colpi di scena nel decimo appuntamento riguarderanno sia la coppia formata da Francesco ed Emma, sia quella composta da Vincenzo ed Eva.

Tanto il comandante della forestale quanto il commissario si troveranno davanti ad un bivio e dovranno fare una scelta che inciderà non soltanto sul loro futuro, ma anche su quello della donna che sceglieranno di avere accanto. Inoltre, dovranno fare i conti con ciò che hanno scoperto durante il loro viaggio in Germania e che potrebbe avere delle ripercussioni sulle loro vite una volta tornati a San Candido. Stando a quanto anticipato, sembra che il finale di stagione di Un passo dal cielo 5 riserverà non poche sorprese ai telespettatori.

Un passo dal cielo 5, decimo ed ultimo episodio: trama

Le anticipazioni sulla trama del decimo ed ultimo episodio di Un passo dal cielo 5 rivelano momenti di grande difficoltà per Francesco Neri che dovrà prendere una decisione importante: potrebbe scegliere di continuare il rapporto con Emma Giorgi, che lo ha tradito con Albert Kroess e alla quale ha chiesto di sposarlo. Oppure potrebbe iniziare una relazione con Elena Salvi, la psicologa del carcere che gli ha dimostrato di provare dei sentimenti per lui e con cui ha instaurato un legame di complicità che potrebbe diventare, se lo volesse, qualcosa di più.

Fare chiarezza nel suo cuore si rivelerà un'impresa più difficile di quel che immaginava, specialmente adesso che ha dei dubbi sulla storia con Emma.

Oltre a dover risolvere questioni in sospeso sul piano personale, il comandante della Forestale, dopo il viaggio in Germania, cercherà di mettere in ordine i pezzi del puzzle sull'intricato caso di Kroess.

Sul fronte personale anche Vincenzo Nappi dovrà fare una scelta importante.

Da una parte c'è Eva, la madre di sua figlia Carmela, tornata da poco con l'intenzione di tenere unita la sua famiglia, dall'altra si trova Valeria, la collega di Francesco a cui si è avvicinato in assenza di Eva e verso la quale prova forti sentimenti. La Ferrante, dal canto suo, non vorrà perdere Vincenzo e nemmeno la piccola Carmela a cui si sente molto legata. Con chi sceglierà di stare il commissario, con la moglie per il bene di sua figlia o con Valeria di cui è innamorato? Anche questo nodo sarà sciolto nell'ultimo episodio di Un passo dal cielo 5.

Il decimo episodio di Un passo dal cielo 5 in streaming su RaiPlay

I telespettatori impossibilitati a seguire il finale di Un passo dal cielo 5, in prima serata su Rai1 giovedì 14 novembre, possono collegarsi successivamente al sito ufficiale RaiPlay.it e recuperare l'episodio.

Per accedere ai contenuti in streaming occorre registrarsi. A quel punto gli utenti possono andare nella sezione dedicata alla serie e scegliere la stagione e l'episodio da guardare.

Inoltre, usando l'app ufficiale di RaiPlay, si può vedere il contenuto anche su dispositivi mobili. Si può scaricare l'app gratuitamente dagli store digitali.