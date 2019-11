Un Passo dal Cielo 5 chiude la stagione giovedì 14 novembre 2019 con la decima ed ultima puntata. Le anticipazioni non promettono nulla di buono, come ha mostrato il promo ufficiale. Nella clip, Vincenzo è in pericolo di vita dopo una sparatoria. La corsa verso l'ospedale lo salverà? Accanto a lui ci sarà l'amico di sempre, Francesco. Ma non solo. A sperare che Vincenzo si salvi saranno le donne più importanti della sua vita, ovvero Eva e Valeria.

Nel video promo di Un Passo dal Cielo 5 si vedono inoltre Albert ed Emma vicini. L'etologa sarà messa davanti ad una scelta che cambierà totalmente la sua vita. Attenzione a Kroess che, deciso a chiudere la faccenda una volta per tutte, è pronto ad uccidere Francesco. Infine, Leonardo sparirà nel nulla.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 5 del 14 novembre 2019

La Serie TV con Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri sta per concludersi, dopo aver riscosso ottimi risultati in fatto di ascolti.

I fan sono rimasti spiazzati dal promo con gli spoiler del finale di stagione, che potrebbe chiudersi con la morte di Vincenzo (Enrico Ianniello). Il vicequestore non vivrà un momento facile. Affranto per la sua vita sentimentale andata in pezzi, si troverà nel mezzo di una sparatoria. Nappi verrà colpito da un proiettile e sarà necessario il suo trasporto immediato all'ospedale, dove si dibatterà tra la vita e la morte.

Non andrà altrettanto bene a Francesco, che verrà messo di fronte ad una scelta difficile. Kroess confesserà il suo amore per Emma, tentando di riconquistare la sua fiducia. Come annunciano le anticipazioni di Un Passo dal Cielo 5, Emma non potrà più tirarsi indietro. Ora dovrà decidere se stare con Neri o dare credito alle promesse di Albert. Nel frattempo, accanto al capezzale di Vincenzo, ci saranno tutte le persone più importanti per lui: Francesco, Valeria ed Elena.

Kroess pronto ad uccidere Francesco

Non sono terminati i colpi di scena. Come svelano le anticipazioni dell'ultima puntata di Un Passo dal Cielo 5, Francesco sarà in serio pericolo. Arriverà infatti la resa dei conti tra lui e il perfido Kroess, che lo minaccerà con un'arma. Cosa accadrà? Inoltre, la sparizione improvvisa di Leonardo getterà tutti nel panico. I fan della serie Tv sperano che Francesco e Vincenzo si salvino, ma nulla è scontato.

Nel finale di stagione, arriverà una risposta anche per quanto riguarda il rapporto tra Neri ed Emma? Destino incerto anche per Albert Kroess, disposto a chiudere per sempre la rivalità con Francesco mettendo fine alla sua vita. In attesa di vedere l'ultimo episodio, ci si chiede se ci sarà Un Passo Dal Cielo 6. Al momento, non vi è alcuna notizia a riguardo, ma si attendono aggiornamenti.