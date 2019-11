In questo articolo ci soffermeremo sulle puntate di 'Un posto al sole' riguardanti la settimana che va da lunedì 18 al 22 novembre, in onda come al solito alle ore 20:45 su Rai 3. Assisteremo a tanti colpi di scena che probabilmente terranno incollati al televisore gli amanti della soap opera ambientata a Napoli.

Partiamo con la puntata di lunedì 18 novembre, con Vittorio che sconvolto decide di rivolgersi ad Alex dopo la brutta aggressione subita da Carla.

Anche Mia viene a conoscenza dell'accaduto mentre cresce la preoccupazione di Franco ed Angela per la figlia Bianca. Quest'ultima sembra avere delle difficoltà nel rapporto con la nuova maestra, proprio per questo i genitori decidono di indagare e capire le motivazioni del malcontento della loro figlia.

Le puntate di martedì 19 e mercoledì 20 novembre

La puntata si apre con Michele che rimane impressionato positivamente dal potenziale di Vittorio, quest'ultimo decide di prendersi cura di Carla dopo l'aggressione subita dalla donna.

A tenere banco è ancora il rapporto fra Bianca e la sua nuova maestra Guarnieri, che sembra essere sempre più difficile, mentre finalmente Serena avverte la vicinanza di Filippo a tal punto che è pronta a fargli una proposta molto importante. Passando alla puntata di mercoledì 20 novembre, Angela è decisa a confrontarsi con la nuova maestra di Bianca. Intanto Carla è entusiasta del possibile incontro con Mia mentre assistiamo al rifiuto di Alex di ricevere il bacio da Vittorio.

Scopriremo nella puntata di giovedì che l'arrabbiatura di Alex nei confronti di Vittorio è motivata da un comportamento non di certo esemplare da parte del ragazzo. Intanto Roberto avendo valutato i documenti del cantiere si dirige da Marina con l'intento di confrontarsi a muso duro con il Palladini.

Le puntate di giovedì 21 e venerdì 22 novembre

Finalmente Aldo, dopo la degenza in ospedale, è pronto a rientrare a casa mentre Diego, ancora condizionato dalla sua esperienza in carcere, è sostenuto da Patrizio che lo aiuterà a riprendere in mano la sua vita.

Intanto la situazione per Alberto rischia di complicarsi, perché a breve dovrà spiegare tutte le sue attività nella gestione del Cantiere. Alex viene a conoscenza del tradimento di Vittorio con Anita, ecco spiegato quindi il motivo per cui la ragazza ha rifiutato il bacio. Vittorio però farà di tutto per farsi perdonare. Chiudiamo le anticipazioni della settimana con la puntata di venerdì 22 novembre, che vede protagonista inizialmente Alberto: l'uomo prova a convincere Clara a concedere una possibilità a Cipriani.

Intanto Fabrizio fa delle avance a Marina mentre Mariella porta una bellissima notizia a Guido, notizia che allo stesso tempo potrebbe gettare nello sconforto il Cerruti.