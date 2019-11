Un posto al sole, Filippo ha tradito Serena? I telespettatori della longeva soap opera in onda su Rai 3 si stanno domandando se davvero il Sartori abbia avuto una tresca in quel di Tenerife. Stando alle anticipazioni Upas riferite alle puntate del 5 e del 6 novembre, Filippo verrà travolto dai sensi di colpa, non riuscendo ad avvicinarsi alla moglie. Non migliora la difficile situazione di Diego, in carcere con l'accusa di aver provocato l'incidente di Aldo Leone.

Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi 5 novembre su Rai 3

Non sembra avere fine la crisi sentimentale tra Filippo e Serena. Nata da divergenze sul piano lavorativo, la relazione della coppia ha subito un grave contraccolpo. Il figlio di Roberto non è riuscito ad accettare gli avvicinamenti della moglie ad altri uomini, sebbene non ci sia stato da parte sua alcun tradimento. Tradimento che, inaspettatamente, potrebbe essere arrivato proprio da Filippo durante il suo viaggio di lavoro a Tenerife.

Nel frattempo, Raffaele è impegnato anima e corpo a dimostrare l'innocenza di Diego, in carcere con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Aldo, amante di Beatrice. Il Giordano, nella puntata di Un Posto al Sole di oggi 5 novembre su Rai 3, si rivolgerà all'amico Franco per dare una svolta alle indagini. A dare una mano a Diego anche gli amici di sempre Niko e Susanna. Filippo continuerà invece a mantenere le distanze da Serena, travolto dai sensi di colpa per quanto successo a Tenerife.

Il giovane Sartori ha tradito la moglie con l'affascinante Viviana? Roberto pare aver intuito qualcosa e consiglierà al figlio di mantenere il silenzio per il bene del suo matrimonio. Consiglio che, probabilmente, Filippo non riuscirà a seguire.

Trama puntata Un Posto al Sole del 6 novembre

Le due intricate storyline terranno banco anche nella puntata di Upas di domani, mercoledì 6 novembre. Diego non troverà pace, anche perché Ugo, a differenza di Niko e Susanna, continuerà a mantenere con lui una linea dura, non certo della sua innocenza.

Le indagini di Franco invece, potrebbero metterlo in seri guai. Non se la passerà altrettanto bene Giulia Poggi, consapevole che la sua storia con Denis è al capolinea. Mariella sarà sopraffatta dalla stanchezza data dal curare il piccolo e la casa, non aiutata di certo dalla personalità di Guido, che non sembra capire le sue reali esigenze. Infine, le anticipazioni di Un Posto al Sole si chiudono con un timido confronto tra Filippo e Serena.

Il Sartori proverà a dimenticare quanto successo a Tenerife con Viviana, ma i suoi intenti si scontreranno per l'ennesima volta con i pesanti sensi di colpa, che lo tormenteranno giorno e notte.