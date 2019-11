Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano clamorosi colpi di scena che terranno col fiato sospeso i telespettatori che da anni seguono le vicende di Palazzo Palladini. Nelle prossime puntate in onda dal 2 al 6 dicembre 2019 su Rai3, Aldo Leone cercherà di corrompere Diego Giordano per evitare che Jacopo venga arrestato. Otello Testa avrà un duro sfogo contro Renato Poggi, mentre Clara, l'ex domestica di Alberto, sarà disperata per quello che è successo proprio a causa dell'uomo. Infine Alex Parisi deciderà di parlare con Carla e Rosaria.

Un posto al sole: Clara chiede aiuto a Giulia e Angela

Avvincenti novità caratterizzeranno le vicende di Palazzo Palladini trasmesse a inizio mese. Le anticipazioni di Un posto al sole in onda da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre dalle ore 20:40 circa su Rai3 svelano che dopo l'aiuto del celebre cantante Vittorio Del Bue riuscirà finalmente a riconquistare il cuore di Alex. Quest'ultima, però, dovrà far fronte a un altro problema in quanto la continua presenza di Carla metterà a rischio il rapporto con sua sorella Mia, ragion per cui deciderà di parlarne con Rosaria.

Intanto Bianca, tartassata dalla maestra, avrà un malanno stagionale accompagnato da una notevole ansia. A quel punto, Angela è Franco capiranno che per la figlia la situazione a scuola è ancora peggio di quello che pensavano. Nel frattempo Marina e Alberto si concederanno una tregua e, sollecitato dalla donna, l'imprenditore dovrà cercare di risolvere un'emergenza dei cantieri. In seguito, però, Alberto verrà travolto da un problema ancora più grave: Clara dopo essersi rifiutata di concedersi a Cipriani, disperata, sceglierà di confidare la vicenda a Giulia e Angela. Questi ultimi consiglieranno alla cameriera di denunciare l'accaduto e il suo ex datore di lavoro.

Aldo cerca di corrompere Diego

Gli spoiler di Un posto al sole in onda prossima settimana (2-6 dicembre), rivelano che Diego, dopo aver intuito che è stato Jacopo a investire Aldo, dovrà pensare bene alla proposta che gli farà l'avvocato Leone, quest'ultimo infatti per non fare finire suo figlio in prigione deciderà di proporre una grossa offerta al giovane Giordano. Purtroppo il tempo a sua disposizione non sarà molto in quanto a breve arriverà il giorno per l’udienza del patteggiamento. Intanto Fabrizio prenderà una sconvolgente iniziativa: farà conoscere Maria e Sebastiano.

Questi ultimi infatti avranno modo di concorsi nel bel mezzo di una cena che si terrà a casa dei Rosato. Sfortunatamente per la donna questo incontro familiare non andrà come aveva immaginato, ragion per cui rimarrà delusa. Al contrario, Raffaele notando la solitudine di Renato dopo che Nadia lo ha lasciato, deciderà di andare a parlare con lui per spronarlo. Per finire, preso da un brutto malumore, Otello litigherà con Teresa, dopo ciò si recherà dal suo amico Poggi per sfogarsi.