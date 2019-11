In attesa di vedere come finirà l'intricatissima vicenda di Diego Giordano, nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato spazio anche a storyline dai toni molto più leggeri. Presto si potrà vedere finalmente la nuova Bianca Boschi in azione. Questa nuova versione della figlia di Franco e Angela è molto diversa dalla bambina schiva e timida a cui i fan erano stati abituati e, nelle prossime puntate, sarà protagonista di un'interessante storyline assieme ai suoi genitori. Nel frattempo ci sarà un confronto tutto da ridere tra due figure femminili esilaranti e carismatiche, quali Bice Cerruti e Cinza Maiori.

Una nuova Bianca

A fine settembre è apparsa in un solo episodio Sofia Piccirillo, la giovane attrice che interpreterà il ruolo di Bianca Boschi. I fan, abituati alla piccola Sveva Carleo, sono rimasti un po stupiti nel vedere questo nuovo volto, anche perché è stato chiaro sin da subito che il personaggio di Bianca non ha avuto semplicemente un recasting, ma una vera e propria riscrittura. La bambina è apparsa sin da subito spigliata e disinvolta in linea con personaggi quali Alice (Fabiola Balestriere) e Mia (Ludovica Nasti), quindi le trame che la coinvolgeranno promettono di essere decisamente divertenti e briose.

Angela preoccupata

Nonostante il caratterino della figlia, il legame fortissimo che unisce papà Franco (Peppe Zarbo) e Bianca è rimasto invariato, tuttavia l'uomo stavolta si troverà in forte difficoltà quando capirà che i compiti di una bambina di quarta elementare non sono proprio la passeggiata che lui avrebbe creduto. Nel frattempo anche Angela (Claudia Ruffo) avrà le sue preoccupazioni legate alla piccola, ma in questo caso le sue ansie saranno dovute alla nuova insegnante della figlia, che non sembrerà convincere appieno la donna

Bice contro Cinzia

Nei prossimi episodi si potrà assistere ad un vero e proprio scontro epico tra due dei personaggi più divertenti e dissacranti della soap.

A darsi battaglia saranno Bice (Lara Sansone) e Cinzia (Veronica Mazza). Le due donne non compaiono spesso, ma quando sono presenti risultano travolgenti grazie anche alla bravura delle due stupende caratteriste napoletane che danno loro il volto. Ebbene Bice dinanzi ai tentennamenti di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) deciderà di esporsi in prima persona per poter smascherare una volta per tutte Cinzia.

La sorella di Cerry elaborerà un piano per incastrare la Maiori in quello che si preannuncia un duello tanto duro quanto esilarante. Non è chiaro quale sarà l'esito, ma i toni risulteranno esasperati e Bice arriverà a minacciare Cinza pur di farle lasciare la casa che occupa ingiustamente.