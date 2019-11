Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, nella settimana dal 25 al 29 novembre, i telespettatori resteranno a bocca aperta. Diego Giordano incomincerà a ricordare qualcosa su quella infausta serata dell'incidente di Aldo. Il figlio di Raffaele sarà del tutto sicuro di aver scovato il vero responsabile del tentato omicidio. Intanto, mentre proseguiranno i tentativi di Vittorio per riconquistare la Parisi, Marina e Fabrizio avranno l'ennesimo confronto.

Un posto al sole, anticipazioni delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre

Dopo essere tornato a casa, Diego riuscirà ad ottenere un lavoro e cercherà di riprendersi in mano la sua vita.Tutto ciò finirà per preoccupare notevolmente il padre del giovane Giordano. Al Vulcano, Diego farà un incontro particolare per effetto del quale gli torneranno in mente alcuni dettagli che potrebbero servire a far luce sull'investimento dell'avvocato Leone.

Ad un certo punto accadrà un fatto inaspettato e il figlio di Raffaele si convincerà di aver trovato il vero responsabile dell'incidente.

Il ragazzo valuterà il da farsi poiché determinato a scrollarsi di dosso l'accusa di tentato omicidio. Per questo motivo, Diego si recherà da Niko e Raffaele, ma i due uomini non sapranno se dargli ascolto o meno. Vedendo suo padre e Niko titubare, il giovane Giordano prenderà una decisione molto particolare.

Spoiler 'Un posto al sole': ancora problemi per Filippo e Serena

Nelle puntate di fine novembre di Un posto al sole, Filippo e Serena ritroveranno l'intimità di un tempo. Peccato che questa felicità si rivelerà temporanea poiché molto presto qualcosa turberà la coppia. La sorte, infatti, sarà nuovamente avversa ai due coniugi.

Vittorio, dopo aver rivelato alla sua ex fidanzata del tradimento con Anita, sarà deciso a riconquistarla.

Sarà Mariella, con i suoi efficienti consigli, a spronare il giovane Del Bue. Tuttavia, i tentativi del figlio di Guido risulteranno un vero e proprio fallimento. Nonostante ciò, il ragazzo non si arrenderà. Con l'aiuto di un ospite speciale alla radio, Vittorio metterà in atto un romantico piano volto a far breccia nel cuore della sua ex.

Andrea, nel frattempo, dovrà effettuare un'opera di convincimento su Arianna: per fare ciò, l'uomo chiederà aiuto a Silvia.

Marina e Fabrizio si scontreranno nuovamente.

I coniugi Boschi, dopo aver visto la loro primogenita continuare ad avere delle difficoltà con la nuova insegnante, decideranno di attivarsi per risolvere le problematiche. Franco e Angela, però, finiranno per sottovalutare gli utili consigli di Giulia. Quest'ultima continuerà a scambiarsi dei messaggi con il suo nuovo amico Marcello. Infine, Guido riceverà una serie di pesanti accuse da parte di Catello.

Indispettito, il comandante dei vigili urbani si farà carico di una complicatissima rivelazione.