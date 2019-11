A Un posto al sole su Rai 3 proseguono le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Nelle puntate di giovedì 7 e venerdì 8 novembre la vicenda giudiziaria di Diego sembrerà arrivare a una svolta, ma il giovane Giordano non vorrà collaborare.

Intanto Bice tornerà a Napoli e proporrà a Guido e Mariella di aiutarli nella crescita di Lollo. Giulia nel frattempo sarà disperata per la sua vita sentimentale.

Trame Un posto al sole, giovedì 7 novembre: l'ipotesi della colpevolezza del padre di Maurizio non regge

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 7 novembre, raccontano che la pista riguardante il padre di Maurizio, come possibile investitore di Aldo Leone, non reggerà. Niko comincerà invece ad avere dei forti sospetti su Delia. Il giovane avvocato escluderà la pista della gelosia nei confronti di Beatrice e prenderà in considerazione la vendetta della moglie stanca dei tradimenti di Aldo.

La tesi di Niko sarà credibile anche visti i comportamenti che Delia aveva assunto nei confronti di Beatrice quando erano in ospedale: le difficoltà, però, saranno nella dimostrazione dei fatti che ipotizza il Poggi. Intanto Giulia sarà sempre più disperata per la sua situazione amorosa, a causa dei continui attriti con Dennis. Angela starà vicina alla donna e la spronerà, convincendola a guardarsi intorno e voltare pagina, iniziando una nuova vita.

Guido e Mariella riceveranno la visita di Bice. La donna, tornata a Napoli, chiederà ai due di poterli aiutare nella crescita del piccolo Lollo. Cosa ne penseranno i Del Bue?

Anticipazioni Un Posto al Sole, 8 novembre: Diego non vuole ritrattare, verrà fuori la verità

La trama della puntata di Un posto al Sole di venerdì 8 novembre, rivela che Renato e Franco ascolteranno le ipotesi di Niko e saranno d'accordo con lui.

I due parleranno con Raffaele convincendolo della credibilità della tesi di Ugo e Niko, affermando che Diego debba seguire i consigli dei suoi avvocati. Il giovane Giordano, però, riterrà che il patteggiamento sia l'unica strada da seguire, perché, nonostante i suoi ricordi sfocati, si convincerà di essere il colpevole e crederà giusto non tornare indietro. Niko proverà a far ragionare il ragazzo, spiegandogli che rischierebbe di pagare con molti anni di galera per qualcosa che non ha commesso.

Inoltre, l'avvocato insisterà sulla tesi della colpevolezza di Delia, poiché sembrerà molto attendibile, sperando di convincere Diego a ritrattare. Alcuni particolari della sera dell'incidente cominceranno ad affiorare e le anticipazioni rivelano che la verità sarà sconcertante e inaspettata. Ma a quanto pare essa sarà chiarita solo la prossima settimana. Raffaele, nel frattempo, sarà disperato per la situazione di suo figlio.