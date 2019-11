Un posto al sole dopo aver chiuso la vicenda Leone, darà spazio ad altre storyline. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 18 al 22 novembre, rivelano che il padre di Patrizio cercherà di aiutare Diego a riprendersi la sua vita dopo i terribili momenti vissuti nell'ultimo periodo. Intanto, Vittorio sarà sconvolto per l'aggressione subita da Carla e si metterà in contatto con Alex, mentre Franco ed Angela saranno preoccupati per Bianca.

Un posto al sole, Carla viene aggredita

Le anticipazioni Un posto al sole dal 18 al 22 novembre, racconta che Vittorio resterà sconvolto per l'aggressione subita da Carla. Il giovane, non sapendo cosa fare cercherà di mettersi in contatto con Alex mentre anche Mia verrà a sapere ciò che è successo a suo padre. Nel frattempo, Franco e Angela scopriranno che il primo incontro di Bianca con la nuova maestra non è andato molto bene e non potranno fare a meno di preoccuparsi per la loro bambina.

Poco dopo, Michele resterà positivamente colpito dal grande potenziale che Vittorio dimostrerà di avere mentre quest'ultimo sarà determinato ad aiutare Carla. Bianca continuerà a non avere un buon rapporto con la maestra Gagliardi mentre Giulia che è riuscita a mettere una pietra sopra alla sua storia con Denis, sarà sempre più presa da Marcello. Poco dopo, Serena che avvertirà la vicinanza di Filippo, gli farà una proposta molto importante.

Patrizio cerca di aiutare Diego, Alberto nei guai

Carla incontrerà Mia e ne sarà molto felice mentre Vittorio proverà a baciare Alex. La giovane rifiuterà il bacio, ma così come aveva fatto quando lo ha lasciato, non gli darà uno straccio di spiegazione. Tuttavia, questa volta, Mia potrebbe spingerla a dare una svolta importante alla situazione che si è venuta a creare. Nel frattempo, Angela noterà il malessere di Bianca dettata dalla pressione che le mette la nuova maestra e così deciderà di andare a parlare con la Gagliardi per capire cosa stia succedendo.

Poco dopo, Roberto esaminerà dei documenti dei cantieri e noterà che qualcosa non va. A quel punto si precipiterà al Cantiere per affrontare Alberto. Intanto, Patrizio darà tutto il suo supporto a Diego cercando di aiutarlo a riprendere in mano la sua vita, mentre l'avvocato Leone farà finalmente ritorno a casa. Alberto si ritroverà improvvisamente nei guai dovendo rendere conto della gestione dei Cantieri.

Vittorio sarà costretto ad ammettere di aver tradito Alex con Anita, ma nonostante ciò, proverà a farsi perdonare dalla ragazza. Intanto, Alberto cercherà di convincere Clara a dare una chance a Cipriani, ma la ragazza questa volta non cederà ai suoi ricatti. Poco dopo, Fabrizio cercherà di ricucire il suo rapporto con Marina, mentre Patrizio avrà una buona idea per aiutare suo fratello Diego. Infine, Mariella darà una bella notizia a Guido, ma ciò potrebbe far stare male Cerruti.