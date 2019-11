Le anticipazioni di Un posto al sole - la nota soap opera napoletana che va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 - relative agli episodi che verranno trasmessi dal 25 al 29 novembre, sono ricche di interessanti novità. Fra queste, si segnala innanzitutto l'ansia di Raffaele in vista del nuovo lavoro del figlio.

Intanto, proprio Diego sarà sempre più ossessionato dall'idea di dimostrare una volta per tutte la sua innocenza in merito all'incidente occorso ad Aldo Leone. Inoltre ci sarà un confronto piuttosto serrato tra Fabrizio e Marina, mentre Guido sarà chiamato a fare una complicata rivelazione.

Dunque, ci si attende una settimana di programmazione all'insegna di intrighi, rivelazioni e preoccupazioni per i noti personaggi della soap partenopea.

Raffaele è in ansia per il figlio Diego

Gli spoiler delle puntate di Un Posto al Sole attese per l'ultima settimana di novembre rivelano di un Raffaele piuttosto preoccupato per Diego, il quale ha appena iniziato un nuovo lavoro. Andrea si rivolgerà a Silvia per fare in modo che Arianna possa ingerire una pillola alquanto sgradevole, mentre Fabrizio e Marina avranno un chiarimento che potrebbe risultare decisivo.

A tal proposito, Alberto cercherà di riguadagnarsi la fiducia dell'imprenditrice.

Diego avrà un inatteso incontro al Caffè Vulcano, in seguito al quale nella sua mente riaffioreranno dei ricordi che potrebbero essere fondamentali per far luce su quanto accaduto all'avvocato Leone. Bianca avrà difficoltà nel rapportarsi con la nuova maestra, e questa situazione renderà necessario un chiarimento in famiglia tra i genitori e i nonni della bambina. Guido, invece, infastidito dalle incessanti recriminazioni di Catello, deciderà di fare una scottante rivelazione.

Diego vuol dimostrare la sua innocenza

Il giovane Giordano, sicuro di avere trovato la persona che ha realmente aggredito Aldo, nonostante voglia dimostrare a tutti i costi la sua innocenza, sarà piuttosto incerto sul da farsi. Facendo leva sui preziosi consigli di Mariella, Vittorio cercherà di riconquistare Alex.

Angela e Franco saranno alle prese con i problemi della figlia, ma non prenderanno in considerazione i validi suggerimenti di Giulia.

Raffaele e Niko avranno dei dubbi sui ricordi rivelatori di Diego, e per questo motivo saranno ancora più in ansia per lui. Il giovane, però, a sorpresa si renderà protagonista di una decisione alquanto sconvolgente.

Angela e Giulia avranno dei pareri opposti sulle modalità da seguire per risolvere i problemi di Bianca, e tutto ciò rischierà di causare delle tensioni.

Il nuovo piano romantico di Vittorio

Triste per non essere riuscito a recuperare il suo rapporto con Alex nonostante i consigli di Mariella e quelli decisamente più improbabili di Mia, Vittorio in radio si renderà protagonista di un divertente incontro-scontro con un celebre cantante.

Il giovane Del Bue proprio in quest'occasione avrà un'idea romantica per provare a fare nuovamente breccia nel cuore dell'ex fidanzata.

Diego rifletterà su una proposta ricevuta da poco, mentre Filippo cercherà di ritagliarsi un momento di intimità con Serena, ma la fortuna a quanto pare non sarà benevola con la coppia.