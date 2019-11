Nuovo appuntamento con le notizie su Un posto al sole (Upas), lo sceneggiato ambientato a Posillipo in onda da oltre 20 anni sulla tv statale. La trama della puntata trasmessa mercoledì 20 novembre su Rai 3 rivela che Vittorio Del Bue sarà disposto a tutto pur di tornare insieme ad Alex Parisi, mentre Carla apparirà felicissima di poter riabbracciare Mia. Infine Roberto Ferri aggredirà Alberto Palladini a causa della sua gestione errata dei cantieri.

Un posto al sole, puntata 20 novembre: scontro tra Roberto e Alberto

Innumerevoli colpi di scena accadranno ai protagonisti del Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la puntata trasmessa mercoledì 20 novembre dalle ore 20:35 su Rai 3, si soffermano su Roberto, interpretato dall'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, il quale sarà protagonista di un violento scontro contro Alberto (Maurizio Aiello).

Scendendo nel dettaglio, il padre di Filippo analizzerà attentamente alcuni documenti dei cantieri. Qui il Ferri capirà che qualcosa non torna nei conti, tanto da voler un chiarimento con Marina. La Giordano, a questo punto, gli consiglierà di affrontare Alberto per chiedergli ulteriori spiegazioni. Da lì a poco, i due uomini inizieranno a litigare, tanto da venire alle mani.

Franco (Beppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), nel frattempo, staranno in pensiero per la piccola Bianca.

La bambina, infatti, apparirà molto stressata dalle giornate scolastiche. Di conseguenza, la Poggi deciderà di affrontare la maestra a quattrocchi. In questo frangente, la donna chiederà la complicità del Boschi, tanto da fare di tutto per risolvere la questione spinosa della loro figlia.

Alex rifiuta le avance di Vittorio

Gli spoiler di Un posto al sole di domani 20 novembre su Rai Tre, rivelano che Vittorio farà in modo che Carla incontri Mia, un incontro che riempirà di gioia la donna, mentre Alex rifiuterà le avance del giovane Del Bue, senza fornirgli una spiegazione convincente.

La Parisi, infatti, non vorrà dare una seconda chance all'ex fidanzato, visto che quest'ultimo non ha ancora ammesso di averla tradita con Anita. Ma ecco che la piccola Mia potrebbe aiutarli a riappacificarsi.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata del 19 novembre, Giulia ha iniziato a provare un certo interesse per Marcello, il tutto dopo aver messo un punto alla storia con Denis. Le cose tra Serena e Filippo, invece, hanno iniziato ad andare meglio mentre Carla è stata presa di mira da alcuni brutti ceffi al Caffè Vulcano.

Come evolverà la storia? In attesa dei nuovi colpi di scena, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì su Rai 3.