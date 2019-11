Torna lo spazio dedicato ad Un posto al sole, una delle soap opera più seguite dai telespettatori italiani. La trama della puntata in programma il 26 novembre su Rai Tre, rivela che Diego Giordano comincerà a ricordare alcuni dettagli importanti che gli permetteranno di fare luce sull'incidente ai danni di Aldo Leone. Giulia e Franco Boschi, invece, saranno sempre più preoccupati per la loro figlia Bianca.

Un posto al sole, puntata 26 novembre: Diego inizia a ricordare la notte dell'incidente di Aldo

Le vicende di Palazzo Palladini continuano ad appassionare sempre più telespettatori grazie alle tematiche trattate, sempre molto attuali. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la puntata di mercoledì 26 novembre 2019 dalle ore 20:45 su Rai 3, rivelano che Diego (Francesco Vitiello) ce la metterà tutta pur di ritornare alla normalità dopo essere uscito dal carcere.

Patrizio, suo fratello, gli sarà di aiuto per trovare un'occupazione al Vulcano. Sarà proprio durante una giornata lavorativa, che il Giordano farà uno strano incontro a riguardo alla notte in cui Aldo è rimasto vittima di un grave incidente automobilistico. In questa occasione, il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) ricorderà esattamente di non aver investito l'avvocato Leone, sebbene dimostrarlo sia un'ardua impresa.

Angela e Franco preoccupati per Giulia

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati sulla piccola Bianca, la figlia dei coniugi Boschi. Gli spoiler di Un posto al sole in onda domani 26 novembre su Rai Tre, rivelano che la bambina continuerà ad avere dei problemi con la maestra di quarta elementare. Tutto questo creerà molti disaccordi in famiglia, tanto che Angela e Franco metteranno in azione un piano per aiutare la figlia in questo delicato frangente.

Di conseguenza, la coppia chiederà l'aiuto di Giulia la quale, inaspettatamente, si opporrà alla decisione della figlia. Le due Poggi, a questo punto, avranno un duro confronto che potrebbe rovinare l'equilibrio delle due famiglie. Intanto Guido perderà il lume della ragione dopo aver ascoltato le critiche di suo padre Catello. Per questo motivo, il Cerruti deciderà che è arrivato il momento di parlargli con franchezza una volta per tutte.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Un posto al sole (25 novembre), Raffaele ha vissuto con ansia il primo giorno lavorativo di Diego mentre Alberto è stato costretto a chiedere l'aiuto di Marina per coprire i debiti dell'azienda. Infine, Andrea ha fatto un annuncio che ha spiazzato Arianna. Si ricorda che la seguente puntata è possibile seguirla in replica su 'Rai Play', la piattaforma della tv statale.