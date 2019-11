Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, si prevedono svariati colpi di scena per alcuni protagonisti. Scendendo nei dettagli forniti dalle anticipazioni, infatti, i telespettatori della soap opera napoletana avranno modo di vedere che la nuova maestra di Bianca farà preoccupare Angela. Diego, dopo la sua permanenza in carcere, ritornerà finalmente a casa, ma dovrà affrontare alcuni giudizi molto pesanti. Infine la relazione tra Marina e Fabrizio verrà messa a rischio.

Aldo affronta Delia

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Raffaele Giordano sarà sempre più demoralizzato per Diego. Aldo Leone, invece, prenderà coscienza della fine del suo matrimonio, per questo motivo deciderà di parlarne con Delia: l'uomo è inconsapevole dell'effetto che potrebbe scaturire dalla sua scelta. Intanto Franco Boschi sarà alle prese con i compiti scolastici di Bianca, qui si renderà conto che in quarta elementare non si scherza e che aiutare la bambina non è semplice come credeva.

Tra l'altro la nuova maestra della piccola farà preoccupare un po' Angela. Inoltre Bice sembrerà più che determinata a voler sbugiardare Cinzia e Giulia sarà sempre più interessata a Marcello. Serena, dopo i buoni risultati ricevuti nell'acquisto dell'appartamento, riuscirà finalmente ad aprire il suo bed & breakfast, inoltre tra lei e Filippo potrebbe esserci un riavvicinamento. Nel frattempo Raffaele continuerà a essere agitato per le sorti del figlio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Diego attaccato dagli haters

Intanto l'avvocato Leone sarà a un passo dal scoprire una sconcertante verità. Mentre Bice, decisa a inchiodare Cinzia, porterà avanti il suo articolato piano. Nel frattempo l'incombente compleanno di Fabrizio mostrerà a Marina alcuni intralci del festeggiato, ragion per cui la donna non saprà come comportarsi. Finalmente Giordano riceverà una grande e bella sorpresa del tutto inaspettata.

Dinanzi alle minacce di Bice, Cinzia sembrerà veramente predisposta a lasciare la casa di Guido. Nello stesso momento, Aldo prenderà una scelta del tutto inattesa che riguarderà la sua vita privata, mentre Niko porterà un'ottima notizia a Raffaele. Uno spiacevole incontro al Caffè Vulcano metterà Carla in una situazione molto difficile, infatti sembrerà incapace di trovare una via d’uscita. D'altro canto, lo zio di Fabrizio metterà in contrasto la sua relazione con Marina, arrivando addirittura a mettere fine al loro amore.

Al contrario, tra Filippo e sua moglie sembrerà ritornare il sereno. Per finire, Diego uscirà finalmente dalla galera e ritornerà a Palazzo Palladini dove riceverà l'accoglienza affettuosa di tutti gli amici, tuttavia dovrà fare i conti con le cattive opinioni dei social e riceverà numerosi attacchi da parte di haters.