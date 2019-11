Un posto al sole, chiusa momentaneamente la parentesi gialla del caso Leone, orienterà le sue vicende su storyline più leggere. Le trame inerenti le puntate in onda dal 25 al 29 novembre rivelano che Vittorio incontrerà in radio un famoso cantante e grazie a lui avrà lo spunto per organizzare una serata romantica per riconquistare Alex. Nel frattempo, Diego inizierà ad avere ricordi più nitidi riguardo alla sera dell'incidente di Aldo Leone e sarà determinato a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti, mentre Angela e Giulia finiranno per litigare a causa delle difficoltà che Bianca ha con la nuova maestra. Infine, Serena e Filippo si troveranno a fronteggiare un nuovo momento difficile.

Un posto al sole, Diego inizia a ricordare

Le trame Un posto al sole dal 25 al 29 novembre rivelano che Diego inizierà un nuovo lavoro, ma l'opportunità capitata al ragazzo non lascerà tranquillo Raffaele. Successivamente ci sarà un nuovo motivo di preoccupazione per il giovane Giordano. Di cosa si tratterà? Intanto, Marina avrà un confronto con Fabrizio e l'esito sarà del tutto inaspettato. Poco dopo, la donna si confronterà anche con Alberto, il quale cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua fiducia.

Andrea chiederà a Silvia di aiutarlo a far prendere ad Arianna una pillola che potrebbe essere indigesta. Nel frattempo, Diego farà uno strano incontro al Vulcano e, da quel momento in poi, inizierà ad avere dei ricordi un po' più nitidi sulla sera dell'incidente di Aldo Leone che potrebbero chiarire finalmente tutta la situazione. Bianca continuerà ad avere delle difficoltà con la nuova insegnate ed i problemi della bambina saranno motivo di confronti familiari. Intanto, Guido deciderà di fare una rivelazione complicata pur di non sopportare più le accuse di Catello.

Diego vuole dimostrare la sua innocenza

Diego si convincerà di aver trovato colui che ha davvero tentato di uccidere Aldo Leone. Tuttavia, essendo determinato a dimostrare la sua innocenza, esiterà sul da farsi. Nel frattempo Vittorio grazie ai consigli di Mariella cercherà di riconquistare Alex. Il ragazzo ci riuscirà? Più tardi Angela e Franco faranno fronte comune per risolvere i problemi di Bianca, ma ignoreranno completamente i consigli di GIulia che nel frattempo è sempre più presa dalla sua amicizia virtuale con Marcello.

Nel fratello, Diego rivelerà a Raffaele e Niko i suoi ricordi, ma i due si preoccuperanno per lui e non sapranno se prendere sul serio le sue rivelazioni. Il ragazzo, in seguito, prenderà un'iniziativa che potrebbe sconvolgere tutti. Giulia ed Angela avranno idee completamente diverse riguardo alle decisioni da prendere per aiutare Bianca e questo sarà motivo di forti tensioni tra di loro. Nel frattempo, si scoprirà chi è la donna che fa le pulizie al centro d'Ascolto.

Vittorio incontra un famoso cantante

Vittorio cercherà di riconquistare Alex, ma le cose non andranno come sperato ed il ragazzo sarà molto deluso. Poco dopo, il Del Bue junior, recandosi in radio per registrare una puntata del suo programma, incontrerà un bravo e famoso cantate. Sarà proprio grazie alla presenza di quest'ultimo che Vittorio avrà un'idea brillante per organizzare una serata romantica e fare così nuovamente breccia nel cuore di Alex.

Nel frattempo Diego riceverà una proposta, ma rifletterà a lungo prima di decidere cosa fare mentre Filippo proverà ad avere un nuovo momento di intimità con Serena. Purtroppo per lui le cose non andranno come previsto ed i due si ritroveranno ad affrontare un nuovo momento di difficoltà.