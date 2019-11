Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana da lunedì 18 a venerdì 22 novembre riportano avvincenti colpi di scena. Nelle prossime puntate si tornerà a parlare di Carla. L'attenzione sarà incentrata anche su Diego e Aldo. Il primo sarà fortemente scosso dal duro giudizio degli internauti mentre il secondo finalmente lascerà l'ospedale. Vittorio, invece, si riavvicinerà ad Alex ma la ragazza lo respingerà. Infine, Roberto Ferri si scontrerà con Alberto Palladini.

Anticipazioni UPAS al 22 novembre

Durante la prossima settimana, in Un posto al sole avrà ampio spazio la vicenda di Carla, reduce da un brutto incontro al Vulcano in cui ha subito una terribile aggressione. Ad aiutarla ci penserà Vittorio Del Bue il quale sarà indignato per quanto successo. Quest'ultimo prenderà davvero a cuore l'intera vicenda e ne parlerà con Alex, coinvolgendola nella vicenda. In questa maniera, i due ex fidanzati avranno modo di riavvicinarsi.

La piccola Mia, tutto ad un tratto, verrà a sapere di quanto accaduto al genitore e si recherà dal padre. L'incontro renderà estremamente felice Carla.

Il giovane Del Bue cercherà di riconquistare il cuore di Alex e, in seguito, tenterà di baciarla ma sarà respinto dalla diretta interessata. Mia proverà a spronare sua sorella per convincerla a dare una seconda possibilità a Vittorio. Quest'ultimo deciderà di essere sincero con la sua ex e le confesserà di averla tradita con Anita, dopodiché chiederà perdono alla ragazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Cosa deciderà di fare Alex a questo punto? Il potenziale e la carica di Vittorio non passeranno inosservati e Michele Saviani resterà colpito dal ragazzo.

Un posto al sole spoiler: duro scontro tra Roberto e Alberto

La piccola Bianca Boschi dovrà fare i conti con la nuova maestra Gagliardi e ciò desterà preoccupazione nei confronti dei genitori. Angela, vedendo che sua figlia continua ad avere difficoltà a scuola, romperà ogni indugio e si recherà dall'insegnante per parlarci chiaramente.

Giulia, nel frattempo, continuerà ad approfondire la conoscenza con l'affascinante Marcello e Denis sembrerà praticamente dimenticato. Serena, invece, comunicherà una certa notizia a Filippo. A quanto pare tra i due coniugi si registrerà un riavvicinamento.

Roberto si fionderà da Marina per discutere faccia a faccia con Alberto. Quest'ultimo cercherà di convincere Clara a dare una chance a Cipriani ma le sue parole non sortiranno l'effetto sperato.

Fabrizio proverà a riguadagnare terreno per riconciliarsi con Marina, riuscirà nel suo intento? Infine, mentre Patrizio tenterà di scuotere suo fratello Diego facendogli un'interessante proposta volta a fargli riprendere in mano la sua vita, l'avvocato Aldo Leone tornerà a casa.