Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana da lunedì 11 a venerdì 15 novembre promettono tanti colpi di scena. Assisteremo al ritorno a casa di Diego il quale, però, dovrà affrontare dei durissimi giudizi. Aldo sarà pronto a lasciare sua moglie Delia, ma la sua decisione rischierà di avere delle importanti conseguenze. Beatrice, infatti, sarà costretta ad allontanarsi dall'uomo che ama. Infine, Marina e Fabrizio entreranno in crisi per colpa dei famigliari di lui.

Anticipazioni UPAS al 15 novembre

Raffaele Giordano, man mano che il tempo passa, si sentirà profondamente demoralizzato e preoccupato. Proprio quando tutto gli sembrerà perduto, il portiere di Palazzo Palladini riceverà una notizia inaspettata destinata a stravolgerli l'umore. Suo figlio Diego, infatti, potrà lasciare il carcere. Quando il ragazzo tornerà a casa, sarà turbato dal giudizio del web sul suo conto.

Il fratello di Patrizio, difatti, si ritroverà a leggere una serie di commenti poco carini che lo renderanno abbastanza triste.

E mentre il figlio di Raffaele affronterà questo difficile periodo, Aldo prenderà un'importante decisione. L'uomo sarà determinato a chiudere ogni rapporto con sua moglie Delia per incominciare una nuova storia con la donna che ama. L'avvocato si preparerà ad informare la consorte di questa sua scelta, ma la separazione potrebbe celare delle inaspettate ripercussioni.

Beatrice, suo malgrado, si ritroverà costretta a prendere le distanze da Aldo Leone.

Franco, mentre prosegue la sua indagine per scoprire il vero responsabile dell'investimento dell'avvocato, si ritroverà anche ad aiutare sua figlia Bianca con delle faccende scolastiche. Ad un certo punto, il signor Boschi si renderà conto che i compiti di 4^ elementare non sono certamente una passeggiata. Angela, invece, sarà preoccupata per la nuova insegnate di sua figlia in quanto non la convincerà del tutto.

Un posto al sole spoiler: lite fra Marina e Fabrizio

Giulia volterà pagina e Denis sarà un lontano ricordo. La donna, infatti, conoscerà Marcello e ne resterà profondamente colpita. Sarà quello giusto? Intanto Bice sarà piuttosto determinata a mettere alla porta Cinzia. La donna incomincerà a seguirla e arriverà al punto di minacciarla. Il suo intervento potrebbe rivelarsi decisivo poiché Cinzia prometterà di lasciare l'abitazione di Guido.

Durante la settimana, in Un posto al sole l'attenzione si concentrerà anche su Marina e Fabrizio. Si avvicinerà il compleanno del Rosato e la coppia attraverserà dei momenti turbolenti a causa dello zio di lui. I due finiranno per discutere per tale faccenda e tutto ciò rischierà di compromettere per sempre la love story. Infine, Serena riuscirà a concludere la compravendita dell'appartamento in cui aprirà un bed & breakfast.