A Un posto al sole proseguono le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini a Napoli. Nelle puntate di martedì 5 e mercoledì 6 novembre, saranno protagonisti ancora Diego con la sua complicata vicenda giudiziaria e Filippo che sarà in difficoltà con Serena. Franco proverà ad aiutare il Giordano con delle indagini personali, ma la cosa potrebbe nascondere dei rischi. Il giovane Ferri, intanto, sarà sopraffatto dai sensi di colpa e starà lontano da Serena.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 5 novembre: Franco e Renato indagano per aiutare Diego

Nella puntata di martedì 5 novembre, le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Diego sarà ancora in carcere. Il ragazzo, come proposto dai suoi avvocati, penserà al patteggiamento, ma Raffaele non si rassegnerà al fatto che il figlio possa ammettere un reato che non ha commesso. Per questo motivo, il Giordano chiederà aiuto a Franco Boschi e Renato.

I due cominceranno un'indagine individuale per incastrare il padre di Maurizio, che presumono possa essere il colpevole, e si metteranno sulle tracce dell'uomo. Franco e il suocero saranno convinti che Diego non abbia niente a che vedere con l'investimento dell'avvocato Aldo Leone, sebbene tutti gli indizi portino a lui. Intanto Filippo continuerà a pensare a Tenerife e sarà assalito dai sensi di colpa. Il giovane Ferri, infatti, durante il viaggio di lavoro ha tradito sua moglie con Viviana e non riuscirà a fare finta di niente con Serena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Upas, spoiler puntata 6 novembre: Giulia in crisi per Dennis, Franco rischia di finire nei guai

La trama di Un posto al sole di mercoledì 6 novembre, rivela che Giulia non riuscirà a voltare pagina e continuerà a pensare a Dennis. Nonostante le difficoltà del rapporto aperto che le ha chiesto l'uomo, la Poggi ripercorrerà i momenti felici che hanno passato insieme. Angela proverà a far ragionare la madre che si sente persa senza Dennis, ma non sarà facile riuscire a farla rialzare.

Nel frattempo, Mariella avrà qualche difficoltà ad ambientarsi nell'affollata casa Del Bue: in suo soccorso, però, arriverà la sua amica Bice che le farà ritornare il sorriso.

Ugo andrà a trovare Diego in carcere e con lui deciderà di adottare una linea alquanto dura, comunicandogli che la situazione in cui si trova non ha molte vie d'uscita. Nel frattempo le indagini di Franco potrebbero portare dei problemi a lui e alla sua famiglia.

Boschi continuerà ad insistere nella ricerca della verità o deciderà saggiamente di fare un passo indietro ed evitare di trovarsi ancora una volta in delle situazioni rischiose? Per scoprire come andranno avanti le vite dei personaggi di Un Posto al Sole, non resta che seguire la soap partenopea che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45 su Rai 3.