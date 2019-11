Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Un posto al sole, che vedremo in onda in prima visione su Rai 3 a partire da lunedì 25 e fino al prossimo 29 novembre. Tanti i colpi di scena che ci saranno i questi nuovi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per i tantissimi fan della serie. A partire da Vittorio, il quale deciderà di realizzare una sorpresa a dir poco speciale per la bella Alex, al fine di riuscire a riconquistare nuovamente il suo cuore dopo la rottura che ha fatto soffrire entrambi.

Gli spoiler su Un posto al sole, puntate 25-29 novembre: la sorpresa di Vittorio per Alex

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino al 29 novembre rivelano che, dopo la fine della storia d'amore con Alex, Vittorio si ritroverà tartassato dai suoi genitori, i quali cercheranno in tutti i modi di spronarlo a fare il 'primo passo' verso la ragazza per poterla riconquistare.

In particolar modo sarà anche Mia ad insistere affinché il giovane Del Bue sorprenda la ragazza con una dichiarazione d'amore indimenticabile e, addirittura, con dei fuochi d'artificio. E, un giorno, Vittorio avrà l'illuminazione che cercava da tempo.

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole della prossima settimana, infatti, rivelano che in radio ci sarà un grande trambusto per l'arrivo del giovane cantante neomelodico Andrea Sannino, che piace tantissimo a giovani e meno giovani.

Persino Mariella si entusiasmerà quando lo verrà a sapere perché Andrea è l'autore del brano 'Abbracciame', la canzone d'amore sua e di Guido.

In un primo momento Vittorio storcerà il naso di fronte a quel tipo di musica che definisce fin troppo 'mielosa' ma, purtroppo, non si accorgerà che le sue critiche siano state ascoltate anche dal diretto interessato che, poco dopo, dovrà intervistare in radio. Dopo la lunga chiacchierata che faranno assieme, Vittorio cambierà nettamente opinione su Andrea e deciderà di coinvolgerlo in un piano.

I ricordi confusi di Diego sull'incidente di Aldo

Le anticipazioni di Un posto al sole al 29 novembre rivelano che Vittorio si presenterà al Caffè Vulcano da Alex con un abito elegante, dove un tavolo per due è già pronto. Poco dopo arriverà anche Sannino e canterà 'Abbracciame'. A quel punto il giovane Del Bue inviterà l'attonita Alex a ballare e la serata tra i due diventerà magica e indimenticabile.

E poi, ancora, gli spoiler della soap opera in onda su Rai 3 rivelano che ci saranno delle novità importanti anche per Diego, il quale continuerà ad avere dei ricordi molto confusi ma rivelatori sul giorno dell'incidente ad Aldo Leone. Raffaele e Niko, però, non sembreranno sicuri dell'attendibilità delle nuove confessioni di Diego e ci andranno con i piedi di piombo.